Известный уроженец Украины, набивший тату Путина на груди, решил бежать из России

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Slava Kot
Российский артист балета Сергей Полунин, родившийся в Украине, сообщил, что собирается покинуть Россию. По его словам, он выполнил свою "миссию" в России и теперь его "душа вне дома".
Сергей Полунин. Фото из открытых источников
Артист российского балета родом из Херсона Сергей Полунин, активно поддерживавший агрессию РФ против Украины и даже сделавший татуировку с российским диктатором Владимиром Путиным на груди, заявил, что больше не хочет жить в России.
Россиян удивила позиция Полунина, начавших писать, что это "не наш Сергей", а также утверждать, что в тексте много ошибок, поэтому страницу артиста балета якобы сломали.
Сергей Полунин о бегстве из России
Сергей Полунин – артист русского балета, родившийся в Украине. Большую часть жизни Полунин провел за границей, в том числе в Великобритании, а затем в РФ. В 2018 году получил российский паспорт, заявив, что "рад стать россиянином". Также имеет гражданство Сербии. В 2022 году поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, в частности, оккупацию родного города Херсон.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Узбекистан подверг критике российского артиста за выступление в военной форме в их стране.
Также "Комментарии" писали о неожиданном признании российской певицы, которая спонсировала ВСУ и хочет набить тату с Бандерой.
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