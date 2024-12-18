Известный уроженец Украины, набивший тату Путина на груди, решил бежать из России

Российский артист балета Сергей Полунин, родившийся в Украине, сообщил, что собирается покинуть Россию. По его словам, он выполнил свою "миссию" в России и теперь его "душа вне дома".

Сергей Полунин. Фото из открытых источников

Артист российского балета родом из Херсона Сергей Полунин, активно поддерживавший агрессию РФ против Украины и даже сделавший татуировку с российским диктатором Владимиром Путиным на груди, заявил, что больше не хочет жить в России.

"Душа не дома. Приходит время и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России закончилось будто сейчас я свою миссию здесь выполнил. Россия стала для меня домом на многие годы огромную помощь мне оказали. Все, что мне нужно и даже больше мне дали", — написал в Instagram Полунин и назвал русский народ "очень добрым и человеческим".

Россиян удивила позиция Полунина, начавших писать, что это "не наш Сергей", а также утверждать, что в тексте много ошибок, поэтому страницу артиста балета якобы сломали.

Сергей Полунин о бегстве из России

Сергей Полунин – артист русского балета, родившийся в Украине. Большую часть жизни Полунин провел за границей, в том числе в Великобритании, а затем в РФ. В 2018 году получил российский паспорт, заявив, что "рад стать россиянином". Также имеет гражданство Сербии. В 2022 году поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, в частности, оккупацию родного города Херсон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Узбекистан подверг критике российского артиста за выступление в военной форме в их стране.

Также "Комментарии" писали о неожиданном признании российской певицы, которая спонсировала ВСУ и хочет набить тату с Бандерой.