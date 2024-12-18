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Известный уроженец Украины, набивший тату Путина на груди, решил бежать из России

Сергей Полунин рассказал об отъезде из России и назвал россиян "очень добрым и человеческим" народом.

18 декабря 2024, 16:30
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Slava Kot

Российский артист балета Сергей Полунин, родившийся в Украине, сообщил, что собирается покинуть Россию. По его словам, он выполнил свою "миссию" в России и теперь его "душа вне дома".

Известный уроженец Украины, набивший тату Путина на груди, решил бежать из России

Сергей Полунин. Фото из открытых источников

Артист российского балета родом из Херсона Сергей Полунин, активно поддерживавший агрессию РФ против Украины и даже сделавший татуировку с российским диктатором Владимиром Путиным на груди, заявил, что больше не хочет жить в России.

"Душа не дома. Приходит время и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России закончилось будто сейчас я свою миссию здесь выполнил. Россия стала для меня домом на многие годы огромную помощь мне оказали. Все, что мне нужно и даже больше мне дали", — написал в Instagram Полунин и назвал русский народ "очень добрым и человеческим".

Россиян удивила позиция Полунина, начавших писать, что это "не наш Сергей", а также утверждать, что в тексте много ошибок, поэтому страницу артиста балета якобы сломали.

Известный уроженец Украины, набивший тату Путина на груди, решил бежать из России - фото 2

Сергей Полунин о бегстве из России

Сергей Полунин – артист русского балета, родившийся в Украине. Большую часть жизни Полунин провел за границей, в том числе в Великобритании, а затем в РФ. В 2018 году получил российский паспорт, заявив, что "рад стать россиянином". Также имеет гражданство Сербии. В 2022 году поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, в частности, оккупацию родного города Херсон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Узбекистан подверг критике российского артиста за выступление в военной форме в их стране.

Также "Комментарии" писали о неожиданном признании российской певицы, которая спонсировала ВСУ и хочет набить тату с Бандерой.



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