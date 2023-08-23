"Извините, я больше не буду": рэпер, осудивший войну в Украине, просится обратно в Россию

В свою террористическую страну желает вернуться сомнительно известный рэпер из РФ Моргенштерн, ранее осуждавший военное вторжение РФ на украинскую территорию. Он, как говорится, уже переобулся и хочет вернуться в страну-агрессорку.

Рэпер Моргенштерн (фото из открытых источников)

Как информирует пропагандистское медиа Стархит , эпатажный рэпер вынашивал желание покорить Соединенные Штаты, однако эти планы не осуществились. В начале музыкант имел договоренности о совместных творческих проектах с Rich The Kid, американской звездой из Нью-Йорка.

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Получив гонорар, после съемок исполнитель из США куда-то пропал и даже не поддерживает связь с Моргенштерном. Российский рэпер теперь жалуется, что американец даже украл кроссовки в российской знаменитости.

"Не знаю, хочу ли я теперь работать на этот рынок с таким человеческим отношением. Неприятно! — сокрушается Алишер. — Вот каким бы ни был наш российский шоу-бизнес, как бы ни брыкался, пребывая в состоянии зародыша, там все равно есть человечность", — говорит о представителях старой русской эстрады рэпер.

"В Америке все-таки… если сравнивать наши менталитеты, то там самый чистый капитализм, без доли человечности. Дайте деньги – нам плевать!" – снова пожаловался российский музыкант.

Уже сейчас Моргенштер скулит за Россией и просит разрешения вернуться на территорию государства-агрессорки.

"Пожалуйста, простите меня. Я больше не постараюсь делать на Америку, хочу делать песни для наших людей, с душой. Я устал стучать в Америку, получать фиги за это, — сказал он. — Надеюсь, что за время своей эмиграции я еще не потерял связь с нашими людьми, с нашей душой. Вижу русские чарты, знаю, что слушают люди рэп, пожалуй, уже никому не нужен. Я давно хотел попробовать себя в чем-то интересном. Родные сердца, следующая песня будет для нашей души! Начал задумываться, а надо ли нам в Америку. Я катался на гастролях, мне не нравится.В Америке бы никогда не жил. Я скучаю по родине. Однажды вернусь в Россию, но...а пока можно попытаться вернуться в русские чарты. Ждите, дорогие друзья, и извините", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярный рэпер сбежал в Россию .