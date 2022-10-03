К главной пропагандистке Кремля пришло прозрение: уверяет, что никогда не служила власти

Как известно Кремль давно строил свою политику на жесткой пропаганде, которую помогают внедрять в массы самые маститые пропагандисты, среди которых в первом ряду редактор федерального канала "RT" Маргарита Симоньян. Почуяв что-то неладное, сторонница применения в Украине ядерного оружия вдруг решила оправдаться, написав неожиданный пост у себя в Twitter о том, что вся ее жизнь – это служба своему народу, а не чиновникам. Об этом пишет издание "Комментарии".

Маргарита Симоньян. Фото: из открытых источников

Маргарита Симоньян решила откреститься от связей с властной верхушкой в России, заявив, что сама представляет исключительно глубинный простой народ, а у высокопоставленных чиновников никогда не была на службе.

По словам пропагандистки, она служит своему народу, который любит, но чиновники не есть теми людьми, которые якобы ее трудоустроили и платят зарплату.

Симоньян также отметила, что она очень ценит право говорить то, что хочется в интересах своего народа, а не то, что рекомендуют сказать чиновники.

"Я хочу оставлять за собой право говорить то, что я думаю, в интересах того самого общества и народа, которому я служу", – попыталась оправдаться пропагандистка.

Стоит отметить, что Маргарита Симоньян теряет сноровку и в последнее время все чаще попадает в казусные ситуации, когда несет чушь в прямом эфире. Так, после объявления властью "частичной мобилизации" Симоньян вдруг призвала россиян не бояться говорить правду, чтобы потом не было большой катастрофы.

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