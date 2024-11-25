К Путину осталась последняя карта для давления на Запад и Украину: использует ли ее

Украина стала первой страной в мире, потерпевшей удар межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Основной сигнал этого удара направлен не на Украину, а на Запад. Такое мнение высказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в интервью Главреду.

Владимир Путин

По словам эксперта, запуск МБР – очередная попытка российского президента Владимира Путина использовать ядерный шантаж для запугивания западных стран.

Баллистические ракеты этого класса обычно предназначены для нанесения ядерного удара с одного континента на другой. Учитывая, что мы с россиянами только ментально на разных континентах, действия Путина объяснить сложно. ракет, может свидетельствовать либо о дефиците тактических ракет в России, либо об их неэффективности в выполнении задач. Однако главное здесь не военный аспект, а политический", – сказал Лакийчук.

Эксперт считает, что этот шаг Кремля направлен на то, чтобы еще раз напомнить о ядерной угрозе и продемонстрировать готовность использовать ядерное оружие. По его мнению, Путин хочет держать Запад в страхе своей "ядерной картой". Это его последний козырь, но если он хоть раз ее использует, эта карта потеряет значение, добавил Лакийчук.

Он также обратил внимание, что удар МБР по Украине мог быть элементом информационно-психологической операции России. Ее целью было создание паники в Украине и дестабилизация ситуации в Европе и США.

По его словам, реакция на этот удар, всплеск фейковых сообщений и даже повышенный ажиотаж во Львове говорят о том, что Россия пытается манипулировать эмоциями и создавать хаос. Это психологическое давление, направленное на подрыв устойчивости Украины и ее союзников, добавил эксперт.

По мнению Лакийчука, хотя побороть страх перед российским ядерным шантажом сложно, важно продолжать убеждать международных партнеров в необходимости противостоять подобным провокациям.

Напомним , портал "Комментарии" рассказывал , что Россия послала сигнал Европе.



