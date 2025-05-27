К Путину пришли переговорщики от элит: в чем пытаются его убедить

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Ткачик Олеся
Большая часть российской верхушки была бы счастлива, если бы кремлевский диктатор Владимир Путин остановил войну на условиях, предложенных президентом США Дональдом Трампом, а для начала принял предложение о перемирии. Об этом заявил социолог Игорь Эйдман.
Владимир Путин
По его мнению, это был бы для путинской России, для режима и олигархии идеальный вариант: наконец-то закончить войну, зафиксировать прибыль и выскочить из катастрофической авантюры. Трамп, говорит эксперт, дал им шанс не просто выбраться из этой ямы, а ещё и с профитом — в виде временно захваченных территорий.
Однако, говорит он, большинству представителей российской верхушки все эти имперские бредни даром не нужны. Дело в том, отмечает социолог, что они привыкли к комфортной жизни в маленьком мире сверхбогатых, для которых нет границ и ограничений. Они хотят и дальше зарабатывать в России, а тратить и инвестировать, лечиться и отдыхать, учить детей, фактически жить второй настоящей жизнью на Западе. Им сильно надоел перманентный стресс, связанный с войной и санкциями.
Тем не мене, не исключает он, возможно, что-то начинает меняться.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин хочет увидеть слезы украинских детей.
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