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К Путину пришли переговорщики от элит: в чем пытаются его убедить

Абрамович, Шойгу и Дмитриев ведут с Путиным переговоры

сегодня, 16:54
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Ткачик Олеся

Большая часть российской верхушки была бы счастлива, если бы кремлевский диктатор Владимир Путин остановил войну на условиях, предложенных президентом США Дональдом Трампом, а для начала принял предложение о перемирии. Об этом заявил социолог Игорь Эйдман.

К Путину пришли переговорщики от элит: в чем пытаются его убедить

Владимир Путин

По его мнению, это был бы для путинской России, для режима и олигархии идеальный вариант: наконец-то закончить войну, зафиксировать прибыль и выскочить из катастрофической авантюры. Трамп, говорит эксперт, дал им шанс не просто выбраться из этой ямы, а ещё и с профитом — в виде временно захваченных территорий.

"Однако безумный Путин не хочет воспользоваться этим шансом, свалившейся на его голову удачей в виде президента-коллаборациониста Трампа. Он собирается воевать до полной победы над Украиной. Хочет доминировать не только на территории бывшего СССР, но и во всей зоне советского влияния. Эта цель недостижима и ведет к большой европейской войне. Но параноик не может остановиться", — считает Эйдман.

Однако, говорит он, большинству представителей российской верхушки все эти имперские бредни даром не нужны. Дело в том, отмечает социолог, что они привыкли к комфортной жизни в маленьком мире сверхбогатых, для которых нет границ и ограничений. Они хотят и дальше зарабатывать в России, а тратить и инвестировать, лечиться и отдыхать, учить детей, фактически жить второй настоящей жизнью на Западе. Им сильно надоел перманентный стресс, связанный с войной и санкциями.

"Когда политика диктатора входит в противоречие с интересами правящей верхушки, вероятность переворота резко повышается. Однако пока до этого далеко. Она боится Путина больше ядерной войны", — считает Эйдман.

Тем не мене, не исключает он, возможно, что-то начинает меняться.

"До меня дошел слух из Москвы, что Путина пытаются уговаривать пойти на перемирие. Участвует в этом якобы Абрамович, Дмитриев и даже Шойгу. Конечно, Путин их пошлет и может наказать. Может быть тогда они все-таки преодолеют свой панический страх перед ним, как сделало это окружение Павла 1 или приятели Берии", — говорит Эйдман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин хочет увидеть слезы украинских детей.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0deabAocTNgqiVrtaVE8ZBxGurf5ctjxoL4e3GWJJpjiUXbjenvUjXQpHVwgN3heul&id=100001589654713&locale=ru_RU
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