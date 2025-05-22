Кадыров борется со свитой Путина, чтобы сменить герб России: вот что он предлагает (ФОТО)

Кроме проблем внешних, у Кремля есть еще и внутренние неприятности. Кадыров после того, как Путин его не уволил, добивается, чтобы кресты с герба России убрали. Ему удалось это сделать на время на сайте президента РФ, но окружение главы Кремля снова все вернуло на свои места. Но Кадыров пообещал не сдаваться, потому что Россия многоконфессиональная страна. О новом скандале в стенах Кремля пишут российские паблики.

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что недавно кресты на российском гербе на сайте Кремля заменили геометрическими фигурами. Это было сделано по личной просьбе Рамзана Кадырова, "в знак уважения к многоконфессиональности России и особой роли других религий, в частности ислама, в истории государства". Разгорелся скандал, и кресты на герб вернули. Но этот факт оскорбил чеченского лидера.

По информации источников в АП, кресты вернули по личному распоряжению Сергея Кириенко.

Сергей Владиленович был очень недоволен скандалом, ругался и говорил, что это все бьет лично по Владимиру Владимировичу. Отмечал, что Россия – не мусульманская община, говорил об особом значении православия. И заставил кресты на герб вернуть", – рассказали источники пабликов.

Эти действия оскорбили и огорчили Кадырова. Он сказал нескольким близким к нему людям: "Когда чеченцев и других мусульман отправляют погибать на фронт, это вроде бы так и надо. Когда мы просим уважать свою религию, происходит такое".

Глава Чечни пообещал подключить все свои связи для того, чтобы кресты с герба на сайте Кремля убрали. И чтобы там снова появились нейтральные геометрические фигуры, "которые не обидят ни одного мусульманина", рассказал источник, близкий к Кадырову.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров снова просит Путина уволить его . Путин встретился с Кадыровым — и ничего не произошло. Накануне глава Чечни снова говорил, что будет просить об отставке. Об этом пишет "Медуза". Перед встречей с президентом глава Чечни говорил, что поинтересуется у Путина относительно своего будущего в должности главы региона.

"Сегодня спрошу у президента. Как скажет, так и будет. Выборы скоро. Спрошу. Но почему нет? Мы все сделали, все построили. А если что, если проблемы какие-то у кого-то появятся — вернемся! Но я еще раз говорю: не я решаю", — сказал Кадыров в беседе с корреспондентом "Коммерс".