Кадыров имеет хитрый замысел: что на самом деле означает его заявление об отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров после публикации в российских медиа очередной порции информации о его скорой смерти заявил, что сам просит кремлевского диктатора Владимира Путина его уволить. Ибо у его преемника могут быть новые инициативы.

Рамзан Кадыров

Как говорит политолог Вадим Денисенко, на первый взгляд это заявление Кадырова выглядит сделанным без обдумывания.

"Это или ляпнул не подумав или обращение к Путину: "скажи, что ты меня не отпускаешь", – говорит эксперт.

При этом он обращает внимание на то, что в последнее время отношения Путина и Кадырова были не лучшими. В конце концов, в последнем интервью Путин довольно жестко прошелся по героической роли псковских десантников в чеченской войне.

Более того, подчеркивает Денисенко, уже год Кадыров не получает экономические преференции в виде национализированного имущества, а ситуация с маркетплейсом Wildberries показала, что он не надежная "крыша". В то же время Путин закрывает глаза на то, что малолетний Адам Кадыров возглавляет Совет безопасности Чечни.

"Предварительно – это все выглядит, как попытка Путина держать Кадырова на коротком поводке. Не то, чтобы последний сильно прыгал, но в какой-то момент его стало многовато в информпространстве. И сейчас Путин ставит его на место. Об отставке речь вряд ли идет вообще. Но это точно попытка Кадырова "выровнять" ситуацию", – говорит Денисенко.

По его словам, Кадырову нужна публичная реакция Кремля на его слова. В противном случае, те, кому он обеспечивает "крышу", могут начать выходить из-под контроля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы его уволили с должности. Об этом он лично рассказал в комментарии ИА "Чечня сегодня".



