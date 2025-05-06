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Кадыров имеет хитрый замысел: что на самом деле означает его заявление об отставке

Между Кадыровым и Путиным продолжается противостояние

сегодня, 16:28
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Ткачик Олеся

Глава Чечни Рамзан Кадыров после публикации в российских медиа очередной порции информации о его скорой смерти заявил, что сам просит кремлевского диктатора Владимира Путина его уволить. Ибо у его преемника могут быть новые инициативы.

Кадыров имеет хитрый замысел: что на самом деле означает его заявление об отставке

Рамзан Кадыров

Как говорит политолог Вадим Денисенко, на первый взгляд это заявление Кадырова выглядит сделанным без обдумывания.

"Это или ляпнул не подумав или обращение к Путину: "скажи, что ты меня не отпускаешь", – говорит эксперт.

При этом он обращает внимание на то, что в последнее время отношения Путина и Кадырова были не лучшими. В конце концов, в последнем интервью Путин довольно жестко прошелся по героической роли псковских десантников в чеченской войне.

Более того, подчеркивает Денисенко, уже год Кадыров не получает экономические преференции в виде национализированного имущества, а ситуация с маркетплейсом Wildberries показала, что он не надежная "крыша". В то же время Путин закрывает глаза на то, что малолетний Адам Кадыров возглавляет Совет безопасности Чечни.

"Предварительно – это все выглядит, как попытка Путина держать Кадырова на коротком поводке. Не то, чтобы последний сильно прыгал, но в какой-то момент его стало многовато в информпространстве. И сейчас Путин ставит его на место. Об отставке речь вряд ли идет вообще. Но это точно попытка Кадырова "выровнять" ситуацию", – говорит Денисенко.

По его словам, Кадырову нужна публичная реакция Кремля на его слова. В противном случае, те, кому он обеспечивает "крышу", могут начать выходить из-под контроля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы его уволили с должности. Об этом он лично рассказал в комментарии ИА "Чечня сегодня".




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid0on7quopELMewfvWnNFzVWUTrpZAnwG5UhUfquj9vD9dN6KRwhJxA6aeQnhsoRdKJl
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