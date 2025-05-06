Кадыров имеет хитрый замысел: что на самом деле означает его заявление об отставке

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Глава Чечни Рамзан Кадыров после публикации в российских медиа очередной порции информации о его скорой смерти заявил, что сам просит кремлевского диктатора Владимира Путина его уволить. Ибо у его преемника могут быть новые инициативы.
Рамзан Кадыров
Как говорит политолог Вадим Денисенко, на первый взгляд это заявление Кадырова выглядит сделанным без обдумывания.
При этом он обращает внимание на то, что в последнее время отношения Путина и Кадырова были не лучшими. В конце концов, в последнем интервью Путин довольно жестко прошелся по героической роли псковских десантников в чеченской войне.
Более того, подчеркивает Денисенко, уже год Кадыров не получает экономические преференции в виде национализированного имущества, а ситуация с маркетплейсом Wildberries показала, что он не надежная "крыша". В то же время Путин закрывает глаза на то, что малолетний Адам Кадыров возглавляет Совет безопасности Чечни.
По его словам, Кадырову нужна публичная реакция Кремля на его слова. В противном случае, те, кому он обеспечивает "крышу", могут начать выходить из-под контроля.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы его уволили с должности. Об этом он лично рассказал в комментарии ИА "Чечня сегодня".
Новости