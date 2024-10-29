Кадыров издал кровавый приказ своим оккупантам в Украине

Лидер Чечни Рамзан Кадыров сделал преступное заявление, открыто заявив, что отдавал приказ своим военным убивать украинских защитников. Видеозапись этого обращения быстро распространилась в социальных сетях.

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

В своем выступлении Кадыров утверждает, что его бойцы якобы находятся на передовой. По его словам, им приказано не брать в плен украинских военных, а казнить их на месте.

"Мы уничтожим дом. В ближайшее время покажем, что такое возмездие, что им даже не снилось. И мы с нами шутить не позволим. Я сегодня дал приказ всем находящимся на передовой командирам не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу более чем на 100%", — сказал Кадыров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Украине выгодно атаковать Чечню . Удар беспилотника по зданию академии спецназа в Чечне — по сути, стратегически выгодная идея, считает военный аналитик, старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаль Левин.

В сущности, говорит эксперт, чеченцы и так не испытывают особой симпатии к россиянам, служа только своим лидерам, чья лояльность фактически покупается Москвой. В реальной войне они не заинтересованы, а значит, есть смысл перенести эту же войну на их собственную территорию.

Также "Комментарии" писали о том, что Кадыров сделал новое заявление о войне в Украине . Глава Чечни Рамзан Кадыров придумал новое наказание для совершающих административные правонарушения, в частности, нарушает правила дорожного движения. Кадыров предложил отправлять на войну против Украины жителей республики.

Лидер Чеченской республики поручил депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову "взять этот вопрос под контроль". Кадыров подчеркнул, что в Чечне "есть мизерная категория" людей, для которых "никакие законы не писаны". Речь идет о молодежи, которая, по его словам, "ведет пустынный, безнравственный образ жизни".

