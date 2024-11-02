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Кадыров изменил свой кровавый приказ о войне в Украине

Рамзан Кадыров после угроз не брать в плен украинских военных изменил свое мнение.

сегодня, 18:27
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Slava Kot

Лидер Чечни Рамзан Кадыров, который приказал не брать украинских военных в плен, решил отменить свой приказ. По словам Кадырова, об этом якобы просили "жители Украины", которые прислали чеченскому боевику более двух тысяч писем.

Кадыров изменил свой кровавый приказ о войне в Украине

Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

Рамзан Кадыров в Telegram опубликовал заявление, в котором утверждает, что изменил свое мнение после якобы многочисленных писем из Украины.

"Письма разного содержания, пишут как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, которые находятся на линии столкновения не по доброй воле… Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую", — написал Кадыров.

Лидер Чечни добавил, что в якобы полученных сообщениях украинцы понимают, что стали "жертвами западной трусости и подлости". По его словам, украинцев "отправляют в окопы политики Европы и США". Кроме того, чеченский боевик назвал украинские власти "продажными марионетками и фашистами".

Откуда именно и как поступали сообщения к Кадырову, лидер Чечни не сообщил.

Напомним, что после атаки беспилотника на здание "университета спецназа" в Гудермесе Рамзан Кадыров дал боевикам "Ахмата" приказ не брать в плен украинских военных. Несмотря на угрозы Кадырова, у батальона "Ахмат" есть репутация "тик-ток-войск", которую он получил за участие в войне в Украине. Кадыровцы записывали многочисленные видео, на которых имитировали боевые действия, а Институт изучения войны указывает, что "Ахмат" практически не участвует в боевых действиях и находится в тылу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сын Кадырова попал в Книгу рекордов РФ.

Также "Комментарии" писали, что Кадыров поблагодарил Маска за его разработки, которые помогают России на войне в Украине.



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