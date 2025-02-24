Кадыров начал жаловаться: кого из его родных коснулись новые санкции

Президент Чечни Рамзан Кадыров пожаловался на санкции. В своем Telegram-канале сообщил, что новый пакет антироссийских санкций от Австралии и Новой Зеландии затронул его мать Президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадыровой Аймани Несеевны.

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"Забавно, что эти страны, находясь на другом конце света, решили отличиться в гонке санкций, не имея никакого отношения к нашей стране. Похоже, здравый смысл у них в запасе. Особенно смешно выглядит причина, по которой Айман Несеевна попала в список санкций — ее обвиняют в том, что она якобы вывозила детей с территории Украины”, — убежден Кадыров.

Президент Чечни оправдал действия матери, отметив, что даже если она вывозила детей, это дети, которые оказались в зоне боевых действий, без защиты и элементарных условий для жизни.

“Вместо того, чтобы задать вопрос о том, почему дети сегодня вынуждены терпеть такие ужасные условия, западные политики предпочитают наказывать тех, кто протягивает руку помощи. Звучит абсурдно, не правда ли?”, — заявил Кадыров.

По его словам, Аймани Несеевна делает много добрых дел: помогает людям, строит социальные объекты и многое другое. Ее благодарят в странах Африки и Ближнего Востока. Все эти обвинения выглядят как минимум безосновательно. По логике Австралии и Новой Зеландии помогать детям – это преступление.

“В результате они снова выставили себя не в лучшем свете. Но нас это уже давно не удивляет. Мы эти санкции воспринимаем как старые вещи на чердаке – достаем, смеемся и отправляем обратно в хранилище. Главное — не терять оптимизма и идти вперед, несмотря на какие-либо препятствия. Если они решили включить в этот список Айман Несеевну, то ее деятельность действительно приносит реальную пользу. Поздравляю дорогу МАМУ с включением в очередной пакет санкций!”, — подытожил чеченский лидер.

Напомним, в МИДе страны-агрессорки, как писал портал "Комментарии", саркастически прокомментировали санкции ЕС против России.



