Кадыров назвал новое условие для окончания войны в Украине

Чеченский лидер Рамзан Кадыров предложил свои условия для окончания войны в Украине. По его словам, мир может наступить только тогда, когда Украина войдет в состав России. В противном случае Кадыров призывает к продолжению боевых действий.

Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

Рамзан Кадыров в интервью пропагандистскому ресурсу "РИА Новости" подчеркнул, что остановка боевых действий в нынешних условиях для России "невыгодна". По его словам, война России против Украины имеет "четкие задачи", среди которых чеченский боевик назвал "гарантию безопасности" для РФ.

"Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам невыгодно", — сказал Кадыров.

По его словам, окончание войны возможно только при полной оккупации Украины и ее вхождении в состав РФ.

"Цель и задачи СВО взяты не с потолка. Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России", — назвал Кадыров свое условие завершения войны.

Таким образом, Кадыров фактически повторил нарративы кремлевской пропаганды о якобы "неизбежности" аннексии украинских территорий.

Заявление Кадырова прозвучало на фоне сообщений о подготовке Россией масштабного наступления в Покровском районе. Аналитики считают, что Москва пытается открыть путь на Славянск и Краматорск.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что под Покровском Россия сосредоточила около 100 тысяч военных. Кремль, по его словам, требует от Киева отказа от Донбасса и согласования на "замораживание" линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Зеленский неоднократно подчеркивал, что исполнение таких требований не гарантирует мира. Россия может использовать контролируемые территории в качестве плацдарма для новой агрессии, подобно тому, как после оккупации Крыма в 2014 году Москва начала полномасштабное вторжение в 2022 году.

По мнению президента, если Россия сможет захватить всю Украину, то в дальнейшем она будет использовать ее ресурсы для атак на Европу.

