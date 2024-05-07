Кадыров назвал области, после захвата которых Россия хочет заставить Украину подписать документы

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после инаугурации Путина заявил, что Россия захватит Одессу и Харьков. Кроме того, по словам лидера Чечни, дальше Россия заставит Зеленского подписать "документы". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

Рамзан Кадыров в своей пропагандистской речи заявил, что Россия планирует захватить больше территорий Украины, в частности, Одессу на юге и Харьков на востоке.

"В этом месяце нужно забирать ближайшую территорию – обязательно Одессу и Харьков – потом заставить Зеленского подписать необходимые бумаги", — заявил Кадыров.

Кадыров не в первый раз заявляет о желании оккупировать Харьков и Одессу. В 2023 году чеченский лидер говорил, что Россия не хочет идти на мирные переговоры, захватит всю территорию Украины и дойдет до Польши.

Отметим, что сам Кадыров не участвует в войне в Украине, а большинство чеченцев покинули украинскую территорию после нескольких месяцев войны. За постоянные постановочные ролики в социальных сетях по войне в Украине, кадыровцев назвали "тикток-войсками". Также в СМИ сообщают, что Рамзан Кадыров неизлечимо болен, что якобы подтверждается изменением внешнего вида лидера Чечни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль отказывается от формулы мира Зеленского. По его словам, Россия вроде бы готова идти на мирные переговоры только на "основе реалий".

Также "Комментарии" писали об американском писателе Стивене Кинге, который предложил оригинально закончить войну в Украине через поединок Зеленского и Путина.