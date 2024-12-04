Кадыров обратился к Трампу: что требует от избранного президента США

Глава Чечни Рамазан Кадыров обратился к избранному президенту США Дональду Трампу и призвал его выполнить обещание, которое он дал во время избирательной кампании – завершить войну в Украине за 24 часа. По словам Кадырова, это докажет всему миру, что Трамп мужчина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пропагандистского издания "РИА-Новости".

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"У меня однозначное отношение к Трампу... Через 24 часа он не сможет остановить войну, и не в его руках это. Он может приостановить финансирование от своего государства и от своих европейских собачек, и тогда, возможно, президент Путин скажет свое последнее слово А так, я думаю, что если он мужчина, то он должен доказать всему миру, что он мужчина, и слово надо держать слово, что через 24 часа он остановит войну. Посмотрим, как он мужчина”, – произнес Кадыров во время прямой полосы с жителями республики.

Напомним, что сегодня в столице Чечни раздался взрыв — сообщалось об ударе дроном. Российские СМИ сообщали об атаке БПЛА и опубликовали видео с камер слежения и фото последствий. По данным изданий атака произошла примерно в 04:50, а целью был полк полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал удар. Где был прилет, читайте подробнее по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ готова прибегнуть к "более сильным военным средствам" в войне с Украиной, если США и их союзники не признают, что ее нельзя испытывать бесконечно. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью CNN.

К чему может прибегнуть Путин, читайте здесь.



