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Кадыров отреагировал на сообщение об ухудшении своего состояния здоровья (ФОТО)

Кадырова «провел товарищеский матч по шахматам» с собственным сыном

30 июля 2025, 19:05
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Лиля Воробьева

Союзник российского президента Владимира Путина, глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовал новую фотографию, на которой он играет в шахматы со своим старшим сыном Ахматом. Таким образом Кадыров ответил на информацию о якобы ухудшении состояния своего здоровья.

Кадыров отреагировал на сообщение об ухудшении своего состояния здоровья (ФОТО)

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

Публикация появилась днем 29 июля на его странице во "ВКонтакте". На фото Кадыров вместе с сыном сидит за шахматной доской.

В сопроводительном тексте к публикации отмечается, что Кадыров сыграл "дружественную шахматную партию с министром спорта и физической культуры Чеченской Республики Ахматом Кадыровым" своим сыном.

"Дебют показался достаточно острым, с активным разменом фигур, хоть и играли без ограничения времени. Ну и конечно же, я выиграл.

Менее чем через три часа после обнародования поста в 19:46 российское пропагандистское агентство "РИА Новости" перепечатало фото и текст, опубликовав новость с заголовком "Кадыров обыграл своего сына в товарищеском матче по шахматам".

Кадыров отреагировал на сообщение об ухудшении своего состояния здоровья (ФОТО) - фото 2

На фото, обнародованном Кадыровым, видны ярко-зеленые листья за окном — такой оттенок характерен для весны.

На опубликованном фото Кадыров с сыном сидят перед открытым окном. При этом стоит отметить, что в последние дни в Грозном температура превышает 30°C.

С момента последнего появления Кадырова на публике прошло уже восемь дней.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров чуть не утонул в Турции .

Как сообщает турецкое издание GZT.com, инцидент произошел во время купания в море. в воду, после чего внезапно начал задыхаться, находившиеся неподалеку полицейские заметили это и сразу вызвали экстренные службы Медики прибыли оперативно и оказали Кадырову первую помощь.



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Источник: https://x.com/agents_media
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