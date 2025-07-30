Кадыров отреагировал на сообщение об ухудшении своего состояния здоровья (ФОТО)

Союзник российского президента Владимира Путина, глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовал новую фотографию, на которой он играет в шахматы со своим старшим сыном Ахматом. Таким образом Кадыров ответил на информацию о якобы ухудшении состояния своего здоровья.

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

Публикация появилась днем 29 июля на его странице во "ВКонтакте". На фото Кадыров вместе с сыном сидит за шахматной доской.

В сопроводительном тексте к публикации отмечается, что Кадыров сыграл "дружественную шахматную партию с министром спорта и физической культуры Чеченской Республики Ахматом Кадыровым" своим сыном.

"Дебют показался достаточно острым, с активным разменом фигур, хоть и играли без ограничения времени. Ну и конечно же, я выиграл.

Менее чем через три часа после обнародования поста в 19:46 российское пропагандистское агентство "РИА Новости" перепечатало фото и текст, опубликовав новость с заголовком "Кадыров обыграл своего сына в товарищеском матче по шахматам".

На фото, обнародованном Кадыровым, видны ярко-зеленые листья за окном — такой оттенок характерен для весны.

На опубликованном фото Кадыров с сыном сидят перед открытым окном. При этом стоит отметить, что в последние дни в Грозном температура превышает 30°C.

С момента последнего появления Кадырова на публике прошло уже восемь дней.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров чуть не утонул в Турции .

Как сообщает турецкое издание GZT.com, инцидент произошел во время купания в море. в воду, после чего внезапно начал задыхаться, находившиеся неподалеку полицейские заметили это и сразу вызвали экстренные службы Медики прибыли оперативно и оказали Кадырову первую помощь.