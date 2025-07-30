Кадыров отреагировал на сообщение об ухудшении своего состояния здоровья (ФОТО)

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Лиля Воробьева
Союзник российского президента Владимира Путина, глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовал новую фотографию, на которой он играет в шахматы со своим старшим сыном Ахматом. Таким образом Кадыров ответил на информацию о якобы ухудшении состояния своего здоровья.
Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)
Публикация появилась днем 29 июля на его странице во "ВКонтакте". На фото Кадыров вместе с сыном сидит за шахматной доской.
В сопроводительном тексте к публикации отмечается, что Кадыров сыграл "дружественную шахматную партию с министром спорта и физической культуры Чеченской Республики Ахматом Кадыровым" своим сыном.
Менее чем через три часа после обнародования поста в 19:46 российское пропагандистское агентство "РИА Новости" перепечатало фото и текст, опубликовав новость с заголовком "Кадыров обыграл своего сына в товарищеском матче по шахматам".
На фото, обнародованном Кадыровым, видны ярко-зеленые листья за окном — такой оттенок характерен для весны.
На опубликованном фото Кадыров с сыном сидят перед открытым окном. При этом стоит отметить, что в последние дни в Грозном температура превышает 30°C.
С момента последнего появления Кадырова на публике прошло уже восемь дней.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров чуть не утонул в Турции .Как сообщает турецкое издание GZT.com, инцидент произошел во время купания в море. в воду, после чего внезапно начал задыхаться, находившиеся неподалеку полицейские заметили это и сразу вызвали экстренные службы Медики прибыли оперативно и оказали Кадырову первую помощь.