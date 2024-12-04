Кадыров подтвердил удар по Грозному: где был "прилет"

Сегодня в столице Чечни раздался взрыв — сообщалось об ударе дроном. Российские СМИ сообщали об атаке БПЛА и опубликовали видео с камер слежения и фото последствий. По данным изданий атака произошла примерно в 04:50, а целью был полк полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал удар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пропагандистского издания "РИА-Новости".

Иллюстративное фото

“Кадыров сообщил, что дрон ВСУ сегодня атаковал центр Грозного, задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. По словам главы Чечни, после атаки БПЛА пострадали мирные люди”, — говорится в сообщении.

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РФ готова прибегнуть к еще более "сильным военным средствам" в войне с Украиной, если США и их союзники не признают, что ее нельзя испытывать бесконечно. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью CNN.

По словам представителя РФ, "волшебного решения" в войне нет. Он заявил, что на Западе, в частности в США, не хватает здравого смысла и "воздержания, где люди, кажется, недооценивают нашу решимость защищать наши основные интересы национальной безопасности".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало причиной разработки ракеты "Орешник". Сергей Рябков объяснил, что "Орешник" "не является стратегической баллистической ракетой, это ракета средней дальности, испытанная в боевых условиях".

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