Кадыров похвастался, что решил проблему, которой боится Путин

Лидер Чеченской Республики РФ Рамзан Кадыров заявил о подготовке к отправке на войну против Украины 84 тысяч чеченцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.

Фото Центра национального сопротивления

Он утверждает, что Чечня выполнила все задачи, поставленные Кремлем, во избежание мобилизации. То есть это количество военных удалось привлечь "добровольно" и что люди должны быть ему благодарны за это.

“Однако Москва не может справиться с ситуацией, развязанная ею война затягивается, и “пушечного мяса” не хватает. Поэтому марионеточный режим будет еще активнее пытаться использовать любую возможность, чтобы отправить чеченцев и представителей других национальных меньшинств РФ на фронт, служа шизофреническим идеям Путина и его окружения”, — комментируют ситуацию в Центре национального сопротивления.

В Центре напомнили о привлечении Москвой военных из КНДР. По данным Центра, недавно более 3 тыс. наемников из КНДР начали боевое слаживание в Курской области. Солдаты режима Ким Чен Ина обучают на ряде полигонов, подвоз личного состава происходит преимущественно ночью.

Напомним, что в Главном управлении разведки сообщили, что северокорейские войска уже прибыли в зону боевых действий. Появление военных КНДР было зафиксировано 23 октября 2024 года в Курской области РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты не будут вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия, если Северная Корея вступит в войну на стороне России. Об этом заявили в Пентагоне. Что думают в США по поводу участия северокорейских военных в войне, читайте по ссылке.



