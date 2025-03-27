Кадыров поругался с Кремлем: почему он перестал слушаться Путина

Между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и Кремлем обострились серьезные разногласия. Как сообщает российский оппозиционный проект "Важные истории", в Москве недовольны тем, что Кадыров ведет переговоры с ближневосточными монархиями по поводу гарантий безопасности для своей семьи.

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

По данным бывших и нынешних сотрудников ФСБ, а также северокавказских журналистов и правозащитников, главной причиной конфликта стали несанкционированные контакты Кадырова с представителями мусульманских монархий. Чеченский лидер, имеющий проблемы со здоровьем, ищет возможные варианты защиты своей семьи и активов на случай потери власти.

Несмотря на попытки демонстрировать активность в медиапространстве, состояние здоровья Кадырова ухудшается. В последние месяцы он редко появляется на публике, а его выступления перед камерой даются ему тяжело. В январе и феврале он скрылся с информационного поля, объяснив это отпуском. По данным журналистов, у него серьезные проблемы с почками и поджелудочной железой.

"Кадыров уже давно и тяжело болен... "Нет болезни, которую бы мне ни приписали", – так он сам прокомментировал свое исчезновение. С тех пор он не делал громких заявлений и публиковал только заранее записанные видео своих "инспекций" в Чечне", – отмечает издание.

По мнению расследователей, Кадыров понимает риски, возникающие при его уходе от власти, и поэтому ищет гарантии безопасности для своей семьи за пределами России. Его переговоры с мусульманскими странами не остались незамеченными – ФСБ передала эту информацию Владимиру Путину.

"Кадыров прекрасно осознает, как построены власти в Чечне и какие последствия могут ожидать его семью, если он потеряет контроль над республикой. Он также знает, что обещания Кремля не всегда выполняются. Именно поэтому он обратился к ближневосточным лидерам, с которыми поддерживает дружеские отношения", – пишут журналисты.

На фоне конфликта с Кремлем Кадыров вывел свою 26-летнюю дочь Айшат из государственных структур. Она работала в Минкульте Чечни, затем стала вицепремьером, но в 2023 году покинула должность. Параллельно она получила в собственность компанию "Чеченские минеральные воды", ранее принадлежавшую семье Кадырова. В марте ее имя и имя младшей дочери Табарик исчезли из реестра юридических лиц.

Конфликт также задел Адама Делимханова, одного из ближайших соратников Кадырова. По данным силовых структур, в начале 2025 года он перестал участвовать в криминальных схемах, связанных с рейдерством и силовыми акциями, заявив, что получил запрет "сверху".

В правозащитных кругах Северного Кавказа говорят, что Кремль четко обозначил границы влияния Делимханова. В настоящее время он находится в "Президент-Отеле" в Москве, где расположен чеченский штаб. В ФСБ недовольны его деятельностью, в том числе делами, связанными с рейдерством и вымогательством, однако пока не разглашают деталей.

"Кремль и ФСБ раздражены тем, что Делимханов в последнее время организовывал уголовные схемы без согласования с федеральными властями", – говорится в публикации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров обратился к украинским военным , которые воюют на Курщине. Так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своих соцсетях видео с якобы украинским военным, которого в Курской области взяли в плен.

Кадыров рассказал, что пленный украинский военнослужащий во время отступления в Суджанском районе якобы "нарвался на мину и получил ранение в ногу". Украинского военного нашли и подобрали российские связисты, утверждает глава Чечни.