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Ткачик Олеся
После заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что нужно прекращать войну в Украине, в Кремле рассказали, получали ли они какие-то сигналы по этому поводу из Вашингтона.
Рамзан Кадыров
В частности, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что пока ни избранный президент США, ни члены его команды не контактировали с российской стороной по ситуации в Украине.
В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решающий шаг в вопросе мирного урегулирования конфликта в Украине остается за диктатором Владимиром Путиным. Остальное он назвал болтологией.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что новоизбранный президент Дональд Трамп может влиять на тех, кто зависим от него, и к сожалению, в этом случае речь идет именно об Украине. глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. При этом эксперт добавил, что у новоизбранного президента Штатов пока нет механизмов влияния непосредственно на Россию. Но ему нужно демонстрировать скорый мир. Именно поэтому, добавил эксперт, Трамп пригласил третьего игрока – Китай.
Также портал "Комментарии" рассказывал , что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что падение режима Асада в Сирии показало слабость российского диктатора Владимира Путина и призвал Россию пойти на переговоры для окончания войны в Украине. В Кремле отреагировали на призыв Трампа и выдвинули свои условия.
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