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Кадыров после заявлений Трампа, высказался о прекращении войны в Украине

В Кремле говорят, что ни Трамп, ни его команда не связывались с РФ о поводу урегулирования военного конфликта

сегодня, 12:44 comments3735
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Ткачик Олеся

После заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что нужно прекращать войну в Украине, в Кремле рассказали, получали ли они какие-то сигналы по этому поводу из Вашингтона.

Кадыров после заявлений Трампа, высказался о прекращении войны в Украине

Рамзан Кадыров

В частности, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что пока ни избранный президент США, ни члены его команды не контактировали с российской стороной по ситуации в Украине.

"Нет, по-прежнему контактов не было", — сказал Песков журналистам.

В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решающий шаг в вопросе мирного урегулирования конфликта в Украине остается за диктатором Владимиром Путиным. Остальное он назвал болтологией.

"Трамп не ставит условия. Трамп может остановить финансирование, оставить наемников, которых отправляют убивать российский народ. Решающий шаг, точку ставит только наш президент. Остальное все болтология", — сообщил Кадыров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что новоизбранный президент Дональд Трамп может влиять на тех, кто зависим от него, и к сожалению, в этом случае речь идет именно об Украине. глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. При этом эксперт добавил, что у новоизбранного президента Штатов пока нет механизмов влияния непосредственно на Россию. Но ему нужно демонстрировать скорый мир. Именно поэтому, добавил эксперт, Трамп пригласил третьего игрока – Китай.

Также портал "Комментарии" рассказывал , что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что падение режима Асада в Сирии показало слабость российского диктатора Владимира Путина и призвал Россию пойти на переговоры для окончания войны в Украине. В Кремле отреагировали на призыв Трампа и выдвинули свои условия.




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Источник: https://tass.ru/politika/22617729
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