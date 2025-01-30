Кадыров сбежал из России: где он сейчас находится и чем занимается

Российские медиа сообщают, что глава Чечни Рамзан Кадыров уже больше 18 дней не появляется на публике. В последний раз его видели на открытии мемориала его отцу в Грозном. Впрочем, как считает глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, Кадыров, по всей вероятности, находится в одном из самых популярных мест для ведения переговоров и сокрытия капиталов, где имеет большую резиденцию. Об этом она сказала в эфире 24 канала.

Рамзан Кадыров

"Насколько мне известно, Кадыров сейчас в Дубае. Там очень активная чеченская диаспора полностью построена вокруг клана Кадыровых. А если он в Дубае, и все его окружение тоже там – значит, праздник жизни не прекращается", — отметила Романова.

Кроме того, она добавила, что в Объединенных Арабских Эмиратах, в частности в Дубае, сейчас активно заключаются соглашения, поскольку это одно из ключевых мест для отмывания денег и сохранения активов. Россияне массово скупают там недвижимость, не скрывая имен, и среди них немало лиц, связанных с войной против Украины.

"Думаю, что после войны станет очевидно: Эмираты – это место, куда будет не так просто добраться ни нам с вами, ни Трампу. Если у нас будет возможность, мы должны их там запереть", – подытожила Ольга Романова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава Чечни Рамзан Кадыров почти три недели не появляется на публике и не проявляет никакой активности в соцсетях. Это может говорить о проблемах со здоровьем, которые в Грозном традиционно отрицают.

Также "Комментарии" рассказывали , что министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, прессе и информации Ахмед Дудаев опроверг сообщение о якобы исчезновении главы Чечни Рамзана Кадырова из информационного пространства. Он назвал такие заявления слухами и вбросами недоброжелателей.



