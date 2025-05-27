Кадыров сделал заявление о своей болезни и намекнул насмерть

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на постоянные сообщения о его состоянии здоровья из-за болезни. По его словам, болезнь и смерть – "это путь каждого человека".
Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников
Рамзан Кадыров в собственном Telegram-канале опубликовал видео, в котором рассказал о смерти и не отрицал информацию о своей болезни. Ранее чеченский боевик постоянно опровергал какую-либо информацию об ухудшении собственного здоровья.
Далее лидер Чечни назвал жизнь "бесценным даром" и заявил, что ее не нужно тратить в пустую, а "наполнять добром, искренностью и благодарностью".
Российские СМИ сообщали, что в 2019 году у Кадырова обнаружили некроз поджелудочной железы без шансов на лечение. В 2023 году состояние чеченского боевика ухудшилось, и он перестал покидать республику, а большую часть времени проводит под наблюдением врачей в клинике "Аймед" в Грозном.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кадыров заявил о своей отставке, а затем объяснил, что его слова не так поняли. Чеченский боевик сказал, что не может сам уволиться и все зависит только от Путина.
Также "Комментарии" писали, что Кадыров сделал "мощный" прогноз об окончании войны в Украине.
Новости