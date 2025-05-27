Кадыров сделал заявление о своей болезни и намекнул насмерть

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на постоянные сообщения о его состоянии здоровья из-за болезни. По его словам, болезнь и смерть – "это путь каждого человека".

Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

Рамзан Кадыров в собственном Telegram-канале опубликовал видео, в котором рассказал о смерти и не отрицал информацию о своей болезни. Ранее чеченский боевик постоянно опровергал какую-либо информацию об ухудшении собственного здоровья.

"Все чаще слышу сплетни о моей болезни – мол, я умираю, мне осталось немного. Во-первых, болезнь и смерть – это путь каждого человека… Во-вторых, не болезнь и не угроза укорачивают жизнь. Ее длину определяет только тот, кто дарил дыхание. Если мне суждено было прожить 50, 60 или 70 лет, я их проживу, как велено, и никто не отнимет ни одного дня", — сказал 48-летний Кадыров.

Далее лидер Чечни назвал жизнь "бесценным даром" и заявил, что ее не нужно тратить в пустую, а "наполнять добром, искренностью и благодарностью".

Российские СМИ сообщали, что в 2019 году у Кадырова обнаружили некроз поджелудочной железы без шансов на лечение. В 2023 году состояние чеченского боевика ухудшилось, и он перестал покидать республику, а большую часть времени проводит под наблюдением врачей в клинике "Аймед" в Грозном.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кадыров заявил о своей отставке, а затем объяснил, что его слова не так поняли. Чеченский боевик сказал, что не может сам уволиться и все зависит только от Путина.

Также "Комментарии" писали, что Кадыров сделал "мощный" прогноз об окончании войны в Украине.