Кадыров снова просит Путина уволить его: зачем

Путин встретился с Кадыровым – и ничего не произошло. Накануне глава Чечни снова говорил, что будет просить об отставке. Об этом пишет "Медуза". Перед встречей с президентом глава Чечни говорил, что поинтересуется у Путина относительно своего будущего в должности главы региона.

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

"Сегодня спрошу у президента. Как скажет, так и будет. Выборы скоро. Спрошу. Но почему нет? Мы все сделали, все построили. А если что, если проблемы какие-то у кого-то появятся – вернемся! Но я еще раз говорю: не я решаю", — сказал Кадыров в беседе с корреспондентом Коммерсанта Андреем Колесниковым.

Между Кадыровым и Путиным действительно состоялся разговор о дальнейшей судьбе Чечни, но об увольнении речь не шла. Путин только нахваливал Кадырова за его добровольцев из подразделения "Ахмат".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров объяснил свои слова об отставке. Рамзан Кадыров попросил, чтобы его уволили с должности лидера Чечни, а нашли человека со своим видением. Однако вскоре после огласки Кадыров опубликовал новое сообщение в котором заметил, что его не так поняли.

Рамзан Кадыров заявил, "прошу, чтобы меня уволили с должности" и добавил, что "надеюсь, что мою просьбу поддержат". Вскоре чеченский лидер опубликовал в Telegram новое сообщение, в котором подробнее попытался объяснить свое заявление.



"Многие не поняли смысл моих слов об отставке. Я не решаю, буду ли я оставаться в должности председателя Чеченской Республики или нет", — отметил Кадыров.

По словам Кадырова, решение о его увольнении может принять только российский диктатор Владимир Путин. Чеченский боевик считает, что он сам не может уйти со своего поста.

