Кадыров снова просит Путина уволить его: зачем

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Лиля Воробьева
Путин встретился с Кадыровым – и ничего не произошло. Накануне глава Чечни снова говорил, что будет просить об отставке. Об этом пишет "Медуза". Перед встречей с президентом глава Чечни говорил, что поинтересуется у Путина относительно своего будущего в должности главы региона.
Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)
Между Кадыровым и Путиным действительно состоялся разговор о дальнейшей судьбе Чечни, но об увольнении речь не шла. Путин только нахваливал Кадырова за его добровольцев из подразделения "Ахмат".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров объяснил свои слова об отставке. Рамзан Кадыров попросил, чтобы его уволили с должности лидера Чечни, а нашли человека со своим видением. Однако вскоре после огласки Кадыров опубликовал новое сообщение в котором заметил, что его не так поняли.
Рамзан Кадыров заявил, "прошу, чтобы меня уволили с должности" и добавил, что "надеюсь, что мою просьбу поддержат". Вскоре чеченский лидер опубликовал в Telegram новое сообщение, в котором подробнее попытался объяснить свое заявление.
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