Кадыров воплощает в жизнь свои угрозы: в Чечне массово задерживают мужчин

В Чечне началась волна задержаний мужчин для последующей отправки на фронт в Украину. Это произошло после инцидента, когда 24 октября была обстреляна колонна Росгвардии в Грозненском районе. При обстреле один росгвардеец погиб, еще один получил ранения. По информации, предоставляемой российским центром защиты прав человека "Мемориал", сообщает 24 канал, к обстрелу могли быть причастны сами силовики, чтобы оправдать массовые "зачистки" и обеспечить мобилизацию местного населения.

Рамзан Кадыров

Уже 26 октября в населенных пунктах возле села Петропавловская сотрудники Росгвардии и МВД проводили обыски в домохозяйствах, проверяли документы жителей и наличие незарегистрированных лиц. Мужчин, которые нарушали правила или подпадали под критерии пригодности к участию в боевых действиях, доставляли в полицейские участки для дальнейшей отправки на фронт, сообщают правозащитники.

Силовики также конфисковали телефоны, в частности у тех, кто посещал телеграмм-каналы с критикой чеченских властей. В отделениях мужчинам предлагали выбор: отправляться на войну или столкнуться с уголовным преследованием.

По данным правозащитников, в Старопромышленном районном отделении полиции содержат по меньшей мере 20 задержанных, в то время как в Грозненском районе количество задержанных уходит на сотни. Многие родственники задержанных опасаются сообщать о ситуации, чтобы не усугубить положение близких.

Один из случаев произошел в городе Аргун, где "зачистки" начались с 31 октября. Силовики четырежды приходили к 42-летнему Ризвану Батырову, который имеет инвалидность и проживает с 82-летней матерью. Во время последнего визита 3 ноября его задержали и не отпустили. По информации правозащитников, хотя у Батырова инвалидность, он визуально выглядит здоровым, поэтому его тоже могут отправить на фронт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов отправить на войну в Украине 84 тысячи чеченцев.



