Как истеричка Симоньян призвала "добить" будущего арестанта – Путина, ядерным оружием

Об этом она написала на своем Telegram-канале, пишут "Комментарии". Такова реакция Маргариты Симоньян на новость о выдаче Международным уголовным судом (МКС) в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с военными преступлениями РФ в Украине.



Симоньян призвала "добить" Путина

Ситуацию, конечно, прокомментировала в традиционном для глашатаев Кремля стиле – с угрозами и напоминанием о том, что Российская Федерация – ядерное государство. И, как всегда, получилось это бестолково и примитивно.

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"Хотел бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через восемь. Или сколько там будет составлять подростное время в ее столицу", — с бравадой пишет пропагандистка, прозрачно намекая на "красную кнопку".





Почему-то она недосчитала, что ядерный удар коснется и самого арестованного, то есть Путина, который будет находиться в стране, угрожающей атаковать РФ.

Журналист и блогер Денис Казанский обратил внимание на двусмысленность сообщения от главного редактора RT.

"То есть Симоньян призывает уничтожить Путина ядерным оружием, если его арестуют? Я правильно понял?", — иронизирует Казанский в Telegram.

"Комментарии" также писали о том, что Международный уголовный суд (МКС) в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львов-Беловой. Ордеры выданы в рамках расследования незаконной депортации детей с территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что означает решение МКС на арест российского диктатора.

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