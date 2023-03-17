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Как истеричка Симоньян призвала "добить" будущего арестанта – Путина, ядерным оружием

Кремлевская глашатайка, главная редактор RT Маргарита Симоньян угрожает ударом ядерным оружием по той стране, которая решится на арест на своей территории президента России Владимира Путина

17 марта 2023, 23:23
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Автор:

Моесеенко Валентина

Об этом она написала на своем Telegram-канале, пишут "Комментарии". Такова реакция Маргариты Симоньян на новость о выдаче Международным уголовным судом (МКС) в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с военными преступлениями РФ в Украине.

Как истеричка Симоньян призвала "добить" будущего арестанта – Путина, ядерным оружием

Симоньян призвала "добить" Путина

Ситуацию, конечно, прокомментировала в традиционном для глашатаев Кремля стиле – с угрозами и напоминанием о том, что Российская Федерация – ядерное государство. И, как всегда, получилось это бестолково и примитивно.


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"Хотел бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через восемь. Или сколько там будет составлять подростное время в ее столицу", — с бравадой пишет пропагандистка, прозрачно намекая на "красную кнопку".

Как истеричка Симоньян призвала ”добить” будущего арестанта – Путина, ядерным оружием - фото 2

Почему-то она недосчитала, что ядерный удар коснется и самого арестованного, то есть Путина, который будет находиться в стране, угрожающей атаковать РФ.

Журналист и блогер Денис Казанский обратил внимание на двусмысленность сообщения от главного редактора RT.

"То есть Симоньян призывает уничтожить Путина ядерным оружием, если его арестуют? Я правильно понял?", — иронизирует Казанский в Telegram.

"Комментарии" также писали о том, что Международный уголовный суд (МКС) в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львов-Беловой. Ордеры выданы в рамках расследования незаконной депортации детей с территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что означает решение МКС на арест российского диктатора.

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Обсуждения

Ігор

17 марта 2023, 23:47

Чому такі заяви не вважають терористичними православними погрозами?


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