logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Как операция в Курской области повлияла на россиян: что они думают о Кремле и Путине
commentss НОВОСТИ Все новости

Как операция в Курской области повлияла на россиян: что они думают о Кремле и Путине

Россияне демонстрируют рекордный уровень тревожности из-за событий в Курской области

сегодня, 17:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Из-за операции Вооруженных сил Украины в Курской области россияне стали более критично относиться к Кремлю. Об этом свидетельствует опрос российского фонда "Общественное мнение".

Как операция в Курской области повлияла на россиян: что они думают о Кремле и Путине

Россияне

По его информации, 11 августа 25% россиян заявили, что действия Кремля вызывают у них "возмущение". При этом фонд подчеркивает, что уровень недовольства стал рекордным с июля 2023 года, когда террористическая группа Вагнера во главе с Евгением Пригожиным шла с вооруженным мятежом на Москву. Тогда российской властью были недовольны 26% опрошенных россиян.

За неделю наступления украинских военных на территории Курской области доля возмущенных действиями российских властей увеличилась на 7%.

По данным социологов, этот резкий скачок стал самым большим с осени 2022 года, когда диктатор Владимир Путин объявил первую массовую мобилизацию с 1940-х годов. Тогда доля "недовольных" властями за три недели поднялась с 21% до 31%.

Социологи подчернили, что потери десятков деревень в Курской области, сообщения о жертвах и переброска солдат-срочников резко усилили страх в российском обществе.

Результаты соцопроса показали, что 45% россиян сообщили о тревожных настроениях среди знакомых и коллег, это рекорд с октября 2023 года. Уровень тревожности вырос на 12 процентных пунктов за две недели – это самый большой скачок со времен мобилизации.

В мае 2023 года, когда украинские беспилотники атаковали Москву, ФОМ также фиксировал схожий всплеск стресса на 11 процентных пунктов.

Несмотря на растущий стресс, уровень доверия к Путину вырос с 78% до 80%. В то же время рейтинг Единой России снизился с 49% до 44%, что является самым низким показателем за последние 10 месяцев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вряд ли россияне утроят бунт против Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://media.fom.ru/fom-bd/d322024.pdf
Теги:

Новости

Все новости