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Как патриарх Кирилл назвал Путина, начавшего войну против Украины

Патриарх Кирилл назвал Владимира Путина "примером доброго христианина".

14 июля 2025, 09:40
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Slava Kot

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл назвал Владимира Путина "искренне верующим" и "церковным" человеком. По его словам, глава Кремля должен быть примером для всего русского народа.

Как патриарх Кирилл назвал Путина, начавшего войну против Украины

Патриарх Кирилл и Владимир Путин. Фото: AP nuotr

Во время литургии в соборе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге патриарх Кирилл сделал несколько заявлений, и в очередной раз оправдывал российскую агрессию и действия Владимира Путина через религиозный тон.

"Путин — не какой-то постоялец или мигрирующий под религию большинства… Владимир Владимирович никогда не стесняется ни в храм прийти, ни причаститься Святых Христовых Тайн. Это важно для всего народа как хороший пример доброго христианина", – сказал патриарх Кирилл.

Патриарх также связал церковность Путина с "историческими переменами", произошедшими в России после советских гонений на религию. В основном из-за масштабного строительства храмов и официального признания православия государственной идеологией.

Путин периодически появляется в храмах по большим праздникам, в частности на Рождество и Пасху. Путин также заявлял, что развязанная им война против Украины была "угодна Богу", несмотря на катастрофические потери российской армии, которые по оценкам западных аналитиков составляют до 1 миллиона человек, включая более 250 тысяч погибших.

Однако протодиакон Андрей Кураев отмечает, что российский диктатор использует религию для своих целей.

"У Путина сугубо пиаровское отношение к религии: он на пару с патриархом Кириллом верит в такого бога, который удобен для них и назначил их исполняющими его обязанности здесь, в России и на земле", — сказал Кураев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что патриарх Кирилл заявил, что Россия мирная страна и не оккупирует никого.

Также "Комментарии" писали, что Русская православная церковь объявила "священную" войну Украине.



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