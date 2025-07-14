Как патриарх Кирилл назвал Путина, начавшего войну против Украины

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Slava Kot
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл назвал Владимира Путина "искренне верующим" и "церковным" человеком. По его словам, глава Кремля должен быть примером для всего русского народа.
Патриарх Кирилл и Владимир Путин. Фото: AP nuotr
Во время литургии в соборе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге патриарх Кирилл сделал несколько заявлений, и в очередной раз оправдывал российскую агрессию и действия Владимира Путина через религиозный тон.
Патриарх также связал церковность Путина с "историческими переменами", произошедшими в России после советских гонений на религию. В основном из-за масштабного строительства храмов и официального признания православия государственной идеологией.
Путин периодически появляется в храмах по большим праздникам, в частности на Рождество и Пасху. Путин также заявлял, что развязанная им война против Украины была "угодна Богу", несмотря на катастрофические потери российской армии, которые по оценкам западных аналитиков составляют до 1 миллиона человек, включая более 250 тысяч погибших.
Однако протодиакон Андрей Кураев отмечает, что российский диктатор использует религию для своих целей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что патриарх Кирилл заявил, что Россия мирная страна и не оккупирует никого.
Также "Комментарии" писали, что Русская православная церковь объявила "священную" войну Украине.