Как РФ использует свой контингент из Сирии: куда и в каком количестве его перебросит

После падения режима Башара Асада и прихода к власти новой администрации в Сирии Россия рискует потерять свои военные базы в этой стране. В то же время идет постепенная эвакуация части российского контингента, который, вероятно, будет привлечен к войне в Украине, отметил в эфире 24 канала военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

Российские военные в Сирии

По его словам, полный вывод российских военных из базы Хмеймим еще не состоялся, хотя самолеты уже перебрасываются в Ливию, а корабли отошли из порта Тартус. Кроме того, Россия сейчас ведет переговоры с новыми сирийскими властями по сохранению своих баз.

Я говорит Шарп, к моменту прорыва повстанцев в Сирии российский контингент насчитывал по меньшей мере 1000 военнослужащих. BBC оценивает численность в 7,5 тысячи, но эксперт предполагает, что реальные цифры меньше. По его информации, российские силы включали в себя смешанный авиационный полк с истребителями и бомбардировщиками Су-24, Су-34, Су-35, ударные вертолеты, дальнобойные системы ПВО С-400, средства радиоэлектронной борьбы, разведки, а также силы специального назначения и военную полицию.

При этом Шарп отмечает, что часть российских военных из Сирии может возвратиться для участия в войне против Украины.

"Россия потерпела фиаско и получила публичную оплеуху в Сирии, но сейчас ее контингент, хоть и небольшой и не очень значимый, увольняется и у него нет других целей как война в Украине", — отметил эксперт.

Военный обозреватель подчеркнул, что активная фаза войны в Сирии заставляла Россию тратить дополнительные ресурсы, что играло в пользу Украины. Однако сейчас несмотря на фиаско Кремля в Сирии, освобожденные силы могут быть использованы в боевых действиях на украинской территории.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в войне против Украины могут принять участие также сирийские наемники.



