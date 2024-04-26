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Как РФ удалось нарастить военный потенциал: два ключевых фактора

Несмотря на значительные потери в Украине, России удается восстанавливать свои военные ресурсы

сегодня, 22:34
Автор:
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Марьян Ощановский
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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что, несмотря на ощутимые потери после начала полномасштабного вторжения в Украину, России удалось восстановить военный потенциал благодаря административному контролю и поддержке союзных режимов.

Как РФ удалось нарастить военный потенциал: два ключевых фактора

Россия развивает ВПК. Фото из открытых источников

По словам Ллойда Остина, РФ смогла достаточно быстро нарастить военное производство, поскольку его оборонная промышленность подчиняется непосредственно государству.

"Кроме того, причина, что Россия сейчас там, где она есть, заключается в том, что она полагается на поддержку таких стран как Северная Корея и Иран. Без этого россияне были бы в гораздо худшем положении", — добавил министр обороны США.

При этом глава Пентагона заверил, что в скором времени США также смогут нарастить оборонное производство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на помощь США, официальный Киев должен работать над созданием коалиции европейских государств по постоянной поддержке Украины, считает политолог Андрей Городницкий. Кроме того, добавил политолог, нужно наконец-то выбраться из коррупции и справедливо распределять украинские богатства.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики расширили плацдарм в районе Очеретино, для стабилизации ситуации ВСУ необходимо ввести новые подразделения, пишет бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады, офицер Николай Мельник. По мнению офицера ВСУ, единственный выход — введение новых подразделений или срочное прикомандирование ТРО, что позволит частично выровнять ситуацию и в случае необходимости сделать отступление украинских подразделений, защищающих Бердичи, более безопасным и прогнозируемым.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/04/26/7184757/
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