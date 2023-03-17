Как росармия с помощью Китая собирается решать свои проблемы и какие

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Моесеенко Валентина
Российской армии сегодня не хватает и военной техники, и снарядов, и экипировки. Кремль рассчитывает на помощь Китаю. Однако выгодно ли это Пекину большой вопрос. Таким мнением поделился военный обозреватель Денис Попович в Телеэфире, пишут "Комментарии".
В армии страны-террористки проблемы
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По словам Поповича, Иран сотрудничество с РФ пока поставил на паузу. Поэтому все надежды на Китай. Ведь только эта страна располагает существенными запасами, в которых нуждается Россия.
Насколько надежды Кремля реализуются, большой вопрос, говорит Попович.
Как писали "Комментарии", официальный Пекин заверил, что о войне в Украине КНР и дальше будет занимать нейтральную позицию, о помощи РФ не может быть и речи.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что России нужно от Китая – почему Киев столкнется с давлением со стороны Си Цзиньпина.
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