Как росармия с помощью Китая собирается решать свои проблемы и какие

Российской армии сегодня не хватает и военной техники, и снарядов, и экипировки. Кремль рассчитывает на помощь Китаю. Однако выгодно ли это Пекину большой вопрос. Таким мнением поделился военный обозреватель Денис Попович в Телеэфире, пишут "Комментарии".



В армии страны-террористки проблемы

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Там не только дефицит боеприпасов, не только военной техники. Еще и экипировка довольно серьезную проблему составляет. Сейчас зима заканчивается, потребуется летняя форма и с ней у РФ тоже проблема. Они рассчитывали не только на мощности в Российской Федерации, но и в Белоруссии, рассчитывали, что им помогут в том же Иране. То есть речь идет не только о боеприпасах сегодня", — отметил обозреватель.

По словам Поповича, Иран сотрудничество с РФ пока поставил на паузу. Поэтому все надежды на Китай. Ведь только эта страна располагает существенными запасами, в которых нуждается Россия.

“Они сейчас всерьез рассчитывают договориться с Китаем для того, чтобы он обеспечил им объемные масштабные поставки боеприпасов. Поскольку только Китай располагает такими существенными запасами боеприпасов, которые нужны РФ. Сейчас сотрудничество с Ираном застопорилось. Иран поставил на паузу снабжение боеприпасами в Российской Федерации и, прежде всего, баллистических ракет, на которые очень рассчитывал Путин. Поэтому они надеются на связи с Китаем", – считает эксперт.

Насколько надежды Кремля реализуются, большой вопрос, говорит Попович.

Китаю не очень выгодно нарушать санкционный режим и самим попадать под ограничения. То есть, ситуация там очень сложная для РФ”, — резюмировал он.

Как писали "Комментарии", официальный Пекин заверил, что о войне в Украине КНР и дальше будет занимать нейтральную позицию, о помощи РФ не может быть и речи.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что России нужно от Китая – почему Киев столкнется с давлением со стороны Си Цзиньпина.

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