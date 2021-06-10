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Как Россия "давит" на активистов и сторонников Навального

В РФ начали запрещать деятельность политорганизаций, связанных с главным критиком Кремля

сегодня, 17:14
Автор:

Корольова Аліна

Власти России пытается всевозможными способами полностью подавить любую поддержку в стране российского оппозиционера Алексея Навального. Стало известно, что на днях Московский суд запретил деятельность политических организаций, связанных с Навальным, и квалифицировал их как "экстремистские". Об этом сообщает ВВС.

Как Россия "давит" на активистов и сторонников Навального

В России запретили политорганизации Навального. Фото: zahranicni.ihned.cz

После вынесения приговора суда все региональные сетевые офисы Алексея Навального и его Фонд борьбы с коррупцией были немедленно запрещены.

Активистам и сторонникам оппозиционера угрожают тюрьмой, если они будут продолжать свою работу. Кроме того, каждый, кто будет публично поддерживать Навального или его политическую сеть, не будет иметь никакого права баллотироваться на государственные должности.

Такое решение объясняют тем, что организации оппозиционера распространяли информацию, которая разжигает вражду по отношению к государственным чиновникам.

Алексей Навальный отреагировал на приговор суда и написал в социальных сетях, что не собирается отступать. Правда, он уточнил, что теперь его сторонникам придется изменить методы работы.

Его адвокаты заявили, что обжалуют такое решение. Позже на странице в Instagram Навального было опубликовано такое сообщение:

"Мы никуда не пойдем. Мы переварим это, разберёмся, изменим и будем развиваться. Мы адаптируемся. Мы не отступим от наших целей и идей. Это наша страна и другой у нас нет".

Напомним, что в 2020 году Алексей Навальный был отравлен. Его жизнь спасали в берлинской клинике "Шарите". Когда зимой 2021 года он вернулся в Москву, его задержали прямо в аэропорту. Сейчас Навальный находится в тюрьме.

Издание "Комментарии" ранее писало, что Алексей Навальный подал в суд на колонию, в которой находится. Оппозиционер обвинил администрацию заведения в нарушении права на вероисповедание, ведь руководство отказалось передавать ему присланные с воли книги, в том числе Коран.



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-57422346
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