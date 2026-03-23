Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова отметилась очередными заявлениями, повторяющими стереотипы российской пропаганды о якобы тяжелой жизни в Западной Европе. В комментарии для портала Sport24 она обвинила европейцев в "попрошайничестве", объясняя это высокими затратами на жилищно-коммунальные услуги.

Журова вспомнила свой краткий опыт пребывания в Нидерландах, где она якобы не смогла заработать достаточно денег, и поэтому решила вернуться в Россию. По ее словам, семь месяцев пребывания за границей окончательно сняли желание жить в Европе.

"Я семь месяцев жила и выступала в Нидерландах. Чуть-чуть пожила там, и у меня навсегда отбило всю охоту там жить. Категорически нет! Там безумная цена на ЖКХ. Моя зарплата ежемесячно полностью уходила на это. Думала, что поеду деньги заработать, а оказалось, что ничего там не заработала вообще. Подумала: "Боже мой, как они здесь живут?" У меня никогда не было желания переезжать за границу", – рассказала депутат.

Такие заявления вызвали возмущение у части пользователей соцсетей, указывающих на явную предвзятость и пропагандистский характер комментариев Журовой. Многие отмечают, что реальные расходы на жилье и коммунальные услуги в странах ЕС значительно отличаются в зависимости от региона и уровня доходов, а ее описание упрощает и искажает действительность.

Ранее Журова уже демонстрировала лояльность к Кремлю, назвав Владимира Путина самым "демократичным президентом", что лишь подкрепляет ее имидж сторонницы действующей власти. Такие высказывания политики стали еще одним примером того, как отдельные российские деятели формируют у общественности представление об "ужасной жизни на Западе" для оправдания внутренней политики и поддержания авторитарного режима.

Портал "Комментарии" уже писал, что чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый предупредил о повышенной угрозе для стран НАТО. По его мнению, Россия может приступить к прямому вторжению раньше, чем ожидают эксперты и аналитики.