У Держдумі РФ пробили дно: озвучено дику заяву про катастрофу життя у ЄС
У Держдумі РФ пробили дно: озвучено дику заяву про катастрофу життя у ЄС

Свого часу Журова палко висловилася на підтримку Путіна, назвавши його "найдемократичнішим президентом"

23 березня 2026, 15:30
Клименко Елена

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та депутатка Державної думи Світлана Журова відзначилася черговими заявами, що повторюють стереотипи російської пропаганди про нібито важке життя у Західній Європі. У коментарі для порталу Sport24 вона звинуватила європейців у "жебракуванні", пояснюючи це високими витратами на житлово-комунальні послуги.

Журова згадала свій короткий досвід перебування в Нідерландах, де вона нібито не змогла заробити достатньо грошей, і через це вирішила повернутися до Росії. За її словами, сім місяців перебування за кордоном остаточно зняли бажання жити в Європі.

"Я сім місяців жила і виступала в Нідерландах. Трохи пожила там, і в мене назавжди відбило всю охоту там жити. Категорично ні! Там божевільна ціна на ЖКГ. Моя зарплата щомісяця повністю йшла на це. Думала, що поїду грошики заробити, а виявилося, що нічого там не заробила взагалі. Подумала: "Боже мій, як вони тут живуть?" У мене ніколи не було бажання переїжджати за кордон", — розповіла депутатка. 

Такі заяви викликали обурення у частини користувачів соцмереж, які вказують на явну упередженість та пропагандистський характер коментарів Журової. Багато хто наголошує, що реальні витрати на житло та комунальні послуги у країнах ЄС значно відрізняються залежно від регіону та рівня доходів, а її опис спрощує і викривлює дійсність.

Раніше Журова вже демонструвала лояльність до Кремля, назвавши Володимира Путіна "найдемократичнішим президентом", що лише підкріплює її імідж прихильниці чинної влади. Такі висловлювання політикині стали ще одним прикладом того, як окремі російські діячі формують у громадськості уявлення про "жахливе життя на Заході" для виправдання внутрішньої політики та підтримки авторитарного режиму.

Портал "Коментарі" вже писав, що надзвичайний і повноважний посол України у США у 2015–2019 роках Валерій Чалий попередив про підвищену загрозу для країн НАТО. На його думку, Росія може розпочати пряме вторгнення раніше, ніж очікують експерти та аналітики.



