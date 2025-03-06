logo

BTC/USD

89203.90

ETH/USD

2194.69

LTC/USD

104.88

USD/UAH

41.40

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия "Как в 1941-1945 годы": Россия готовит население к масштабной волне мобилизации, чтобы захватить еще территорий
commentss НОВОСТИ Все новости

"Как в 1941-1945 годы": Россия готовит население к масштабной волне мобилизации, чтобы захватить еще территорий

Через 4-6 лет Россия планирует возможное вторжение в страны Балтии, считает Коваленко.

6 марта 2025, 20:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российские власти осуществляют подготовку населения к возможному объявлению новой волны мобилизации. Об этом 6 марта сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале, обратив внимание на заявление командира кадыровского подразделения "Ахмат" Апти Алаудинова о необходимости мобилизации "пары миллионов" мужчин для ведения войны против Европы.

"Как в 1941-1945 годы": Россия готовит население к масштабной волне мобилизации, чтобы захватить еще территорий

Мобилизация в России (фото из открытых источников)

По словам Коваленко, это часть масштабной информационной кампании, направленной на оценку реакции российского общества на перспективу полномасштабного конфликта.

"Это часть более широкой информационной кампании, которая тестирует реакцию населения России на перспективу тотальной войны. Этот нарратив будет исследован, считанные реакции населения и результаты замеров возложат на стол Путину", — выразил уверенность Коваленко.

Руководитель ЦПИ также напомнил, что ранее аналогичные заявления звучали от других представителей российских властей. Одновременно в социальных сетях появляется информация о срочных совещаниях в Москве, посвященных новому сценарию войны.

По мнению Коваленко, Кремль пытается убедить граждан в неизбежности конфликта, подавая потенциальную мобилизацию как ключ к "скорой победе". Он также отметил, что, по оценкам украинских аналитиков, в ближайшие 4-6 лет Россия может планировать возможное вторжение в страны Балтии.

"Впрочем, сейчас привлечение миллионов людей будет означать затяжную и изнурительную войну, которая может длиться десятилетиями, превращая Россию в военный лагерь в стиле 1941-1945 годов. Если общество в РФ не проявит активного сопротивления, реализация этого сценария станет лишь вопросом времени. пока территории РФ возникнут быстрее", — уверен Коваленко.

Напомним, что 5 марта Апти Алаудинов заявил о необходимости мобилизации "пары миллионов" мужчин для ведения войны против Европы. Он выразил мнение, что конфликт в Украине может перейти в новую фазу с применением всех видов вооружений, что, по его убеждению, приведет к победе над Европой и распаду НАТО. По его словам, в результате такого противостояния Европа и большинство ее государств могут прекратить свое существование.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Госдуме сказали, будет ли у РФ новая мобилизация из-за событий на Курщине. На фоне событий в Курской области вопрос о новой мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ в повестке не стоит, сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

По его словам, "такой вопрос не стоит", поскольку у России "достаточно сил". Депутат сообщил, что на службе в Вооруженных силах РФ находится около 700 тысяч контрактников, и поэтому необходимости в мобилизации пока нет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/akovalenko1989/8934
Теги:

Новости

Все новости