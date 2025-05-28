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Как в России отреагировали на слова Трампа о "сумасшедшем" Путине

Российские телеканалы и госагентства не заметили слов Трампа о "сумасшедшем" Путине.

сегодня, 09:35
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Slava Kot

После очередной массированной атаки России по Украине президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "абсолютно сумасшедший". Однако в России проигнорировали эти слова американского президента и сосредоточились на его критике в сторону президента Владимира Зеленского.

Как в России отреагировали на слова Трампа о "сумасшедшем" Путине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российские государственные телеканалы, информационные агентства и интернет-издания проигнорировали резкие слова Трампа в сторону Путина. Они информировали россиян о критике Зеленского, которая была в том же сообщении президента США.

Как указывает "Агентство", телеканалы "Россия 1" и "Первый канал" не освещали заявления Трампа о Путине. Они сосредоточились на жесте супруги президента Франции Эмманюэля Макрона, который показали, как ссору между супругами.

В политических шоу, в частности "Время покажет", проигнорировали первую часть сообщения Трампа с критикой Путина, а показали оставшийся текст, который касался президента Украины. В нем Трамп писал, что "Зеленский не делает своей стране ничего хорошего, говоря так, как говорит". В другом шоу "60 минут" вспомнили, что Трамп может ввести санкции против РФ, однако большинство материала также уделили критике Трампа в сторону Зеленского.

Подобно действовали и информационные агентства в РФ и интернет-издания, в частности ТАСС и "РИА новости" не указывали в своих сообщениях слов Трампа о Путине, однако освещали его заявление в отношении президента Украины.

В Кремле отреагировали на критику Трампа заявлением об "эмоциональной нагрузке" президента США без упоминания слов о "сумасшедшем" Путине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров попытался объяснить риторику Трампа по отношению к Путину.

Также "Комментарии" писали о том, что боится Путин.



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