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Как в России прошли акции в поддержку Алексея Навального - итоги дня (Видео)

В России за этот день задержано рекордное количество граждан

сегодня, 22:40
Автор:

Кириєнко Анна

Сегодня во многих городах России прошли массовые акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО.

Как в России прошли акции в поддержку Алексея Навального - итоги дня (Видео)

Во время протестов в России было задержано более 5 000 граждан. Фото: znak.com

По данным российской службы "Радио Свобода" за этот день были задержаны пять тысяч граждан. Среди них задержано более 1,6 тысячи человек в Москве, более 1,1 тысячи — в Санкт-Петербурге, более сотни во Владивостоке, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске.

По данным Союза журналистов России, в отделения полиции были доставлены 82 журналиста.

Кроме того, на акции протеста в Санкт-Петербурге был задержан популярный хип-хоп исполнитель Oxxxymiron. Впоследствии его выпустили из отделения полиции.

В Москве в отделение полиции попала и жена Алексея Навального — Юлия.

В некоторых городах правоохранители препятствовали мирным акциям и вели себя агрессивно. Были зафиксированы случаи применения физической силы со стороны полиции.

Российские СМИ сообщают, что силовики в Петербурге и Москве применяли электрошокеры против протестующих.

Напомним, что первые акции протеста состоялись 23 января. Тогда на протестные акции в целом по стране вышло не менее 150 000 человек. Люди требовали чтобы российского оппозиционера Александра Навального выпустили на свободу.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что средь бела дня в центре Москвы мужчина совершил самоподжог. Человека сразу начали спасать, однако потушить оперативно пламя не получилось, так как рядом не было ни доступа к воде, ни снега.

Сначала мужчину спасали граждане, затем — полиция. Пожар удалось прекратить подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейского. Почему мужчина решил покончить жизнь самоубийством, читайте в нашем материале.


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Источник: https://meduza.io/live/2021/01/31/aktsii-za-navalnogo-31-yanvarya
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