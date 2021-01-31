Как в России прошли акции в поддержку Алексея Навального - итоги дня (Видео)

Сегодня во многих городах России прошли массовые акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО.

Во время протестов в России было задержано более 5 000 граждан. Фото: znak.com

По данным российской службы "Радио Свобода" за этот день были задержаны пять тысяч граждан. Среди них задержано более 1,6 тысячи человек в Москве, более 1,1 тысячи — в Санкт-Петербурге, более сотни во Владивостоке, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске.



По данным Союза журналистов России, в отделения полиции были доставлены 82 журналиста.

Кроме того, на акции протеста в Санкт-Петербурге был задержан популярный хип-хоп исполнитель Oxxxymiron. Впоследствии его выпустили из отделения полиции.

В Москве в отделение полиции попала и жена Алексея Навального — Юлия.

В некоторых городах правоохранители препятствовали мирным акциям и вели себя агрессивно. Были зафиксированы случаи применения физической силы со стороны полиции.

Российские СМИ сообщают, что силовики в Петербурге и Москве применяли электрошокеры против протестующих.

Напомним, что первые акции протеста состоялись 23 января. Тогда на протестные акции в целом по стране вышло не менее 150 000 человек. Люди требовали чтобы российского оппозиционера Александра Навального выпустили на свободу.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что средь бела дня в центре Москвы мужчина совершил самоподжог. Человека сразу начали спасать, однако потушить оперативно пламя не получилось, так как рядом не было ни доступа к воде, ни снега.

Сначала мужчину спасали граждане, затем — полиция. Пожар удалось прекратить подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейского. Почему мужчина решил покончить жизнь самоубийством, читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!