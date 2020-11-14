Как в сказке о Белоснежке: российский ритуальный сервис будет делать стеклянные гробы для умерших от COVID-19

Российский государственный ритуальный сервис предложил делать гробы со стеклянной крышкой для умерших от коронавируса. Авторы идеи считают, что это позволит родным нормально попрощаться с усопшим.

Напомним, на данный момент умерших от коронавирусной болезни хоронят в полиэтиленовых герметичных мешках для того, чтобы избежать распространения вируса от усопшего. Как правило, родные и близкие не имеют возможности ни зрительно, ни тем более тактильно попрощаться с покойником, что приводит к стрессам и чувству вины.

В то же время Всемирная организация охраны здоровья не дает четких рекомендаций относительно захоронения погибших от данной инфекции, но подчеркивает, что прикасаться к погибшему не стоит и прощание должно происходить на расстоянии.





Напомним, Министерство здравоохранения Украины в который раз призвало украинцев не пренебрегать правилами карантина. На этот раз к противодействию коронавирусу привлекали с помощью видеоролика, опубликованного в Telegram-канале министерства. Социальная реклама против COVID-19 в ходе сюжета показывает, как вместо людей, которые занимаются повседневными делами — посещают спортзал, едут в общественном транспорте или работают — остаются только надгробия.





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