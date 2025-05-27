Какие области РФ содрогались от взрывов: в ряде аэропортов ввели план "Ковер"

В ночь на 27 мая беспилотники атаковали Новомосковск, Узловую Тульской области и Борисоглебск Воронежской области. Там раздавались взрывы. Об этом говорится в сообщениях в российских Telegram-каналах.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вечером 26 мая и в ночь на 27 мая писал, что в регионе объявлена опасность из-за атаки БпЛА.

Местные жители рассказали пропагандистскому Telegram-каналу Shot, что ночью над Новомосковском (32 км до Тулы) было слышно по меньшей мере пять взрывов и еще не менее двух над городом Узловая.

В небе были видны вспышки и слышен рокот. Пока официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Взрывы также раздавались в Борисоглебске Воронежской области. Как сообщил местный губернатор Александр Гусев, на территории региона была объявлена опасность атаки БпЛА.

Впоследствии российский чиновник написал, что над четырьмя муниципалитетами региона обнаружено якобы более 20 БпЛА.

В результате падения обломков якобы сбитого дрона на востоке области вспыхнул лес, но пожар уже потушен, сообщил Гусев.

Кроме этого, ночью и на рассвете 27 мая некоторые российские аэропорты приостанавливали работу.

По информации Росавиации, ограничения на прилет и вылет гражданских воздушных бортов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.

Перед этим ввели ограничения в работе аэропорта Калуги.

Уже с утра представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Саратова сняли ограничения на прилет и вылет.

В Министерстве обороны пока не отчитывались о количестве якобы сбитых дронов.

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