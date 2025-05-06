Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что на параде в Москве ко Дню победы примут участие военные из 13 стран, которые пройдут маршем по Красной площади.

Парад в Москве. Фото из открытых источников

Несмотря на международную изоляцию, санкции и полномасштабную войну против Украины, 9 мая в Москве планируется провести масштабный парад ко Дню победы. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, на Красной площади примут участие парадные расчеты из 13 стран.

Какие страны будут маршировать на параде в Москве 9 мая:

— Беларусь

— Китай

— Азербайджан

— Узбекистан

— Вьетнам

— Египет

— Кыргызстан

— Лаос

— Казахстан

— Мьянма

— Таджикистан

— Туркменистан

— Монголия

В перечне стран нет солдат из Северной Кореи, участвовавших в войне России против Украины. В общей сложности КНДР отправило около 15 тыс. своих солдат для участия в боевых действиях.

В Кремле заявили, что на парад в Москву на День победы приедет посмотреть 29 иностранных лидеров, в частности, в список попали деятели непризнанных и самопровозглашенных территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто из мировых лидеров подтвердил участие в параде в Москве 9 мая.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский рассказал об обращениях некоторых стран, чтобы Украина гарантировала им безопасность для участия на Дне победы в Москве на 9 мая. Президент объяснил, почему Украина не может предоставить гарантию безопасности на параде в Москве. В Китае ответили на предупреждение Зеленского о визите в Москву на 9 мая. Также на него отреагировал словацкий лидер Роберт Фицо.