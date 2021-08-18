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Какие темы планирует поднять Меркель при встрече с Путиным

Канцлер Германии уже в эту пятницу встретится с Путиным

18 августа 2021, 17:40
Автор:

Татьяна Каптур

Уже в эту пятницу Ангела Меркель встретится с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить актуальны вопросы. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Кабмина Германии Штеффена Зайберта на брифинге в Берлине.

Какие темы планирует поднять Меркель при встрече с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель - фото из открытых источников

Встреча произойдет в Москве. Среди запланированных тем для обсуждения есть Украина и Афганистан.

Также пресс-секретарь не исключает, что будут подниматься темы, касающиеся Беларуси.                                                                                                   

"Речь будет идти точно о конфликте на Востоке Украины. Для решения этой проблемы Россия может сделать больше, чем делает для Беларуси", — добавляет Штеффен.

Напомним, что встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина состоится накануне её приезда в Украину.

22 августа канцлер Германии посетит Киев и встретится с президентом Украины. Одними из тем встречи могут быть запуск российского газопровода "Северный поток-2", двухсторонние отношения и ситуация на Донбассе.  Главные темы для обсуждения пока не известны.

Отметим, что в Европарламенте выступили против соглашения по "Северному потоку-2", аргументируя тем, что это угрожает безопасности Украины.  Отмечается, что запуск газопровода не только противоречит "Зелёному курсу", но и увеличивает зависимость Евросоюза от энергоносителей из России.                                                                

Ранее "Комментарии" писали о том, что накануне приезда Меркель журналисты заявили, что дело Медведчука сфальсифицировано. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/merkel-vstreche-putinym-planiruet-obsudit-1629290105.html
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