Какие темы планирует поднять Меркель при встрече с Путиным

Уже в эту пятницу Ангела Меркель встретится с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить актуальны вопросы. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Кабмина Германии Штеффена Зайберта на брифинге в Берлине.

Канцлер Германии Ангела Меркель - фото из открытых источников

Встреча произойдет в Москве. Среди запланированных тем для обсуждения есть Украина и Афганистан.

Также пресс-секретарь не исключает, что будут подниматься темы, касающиеся Беларуси.

"Речь будет идти точно о конфликте на Востоке Украины. Для решения этой проблемы Россия может сделать больше, чем делает для Беларуси", — добавляет Штеффен.

Напомним, что встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина состоится накануне её приезда в Украину.

22 августа канцлер Германии посетит Киев и встретится с президентом Украины. Одними из тем встречи могут быть запуск российского газопровода "Северный поток-2", двухсторонние отношения и ситуация на Донбассе. Главные темы для обсуждения пока не известны.

Отметим, что в Европарламенте выступили против соглашения по "Северному потоку-2", аргументируя тем, что это угрожает безопасности Украины. Отмечается, что запуск газопровода не только противоречит "Зелёному курсу", но и увеличивает зависимость Евросоюза от энергоносителей из России.

Ранее "Комментарии" писали о том, что накануне приезда Меркель журналисты заявили, что дело Медведчука сфальсифицировано.

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