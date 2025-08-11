logo

Какое задание Кремль выдал пропагандистам перед встречей Трампа с Путиным
НОВОСТИ

Какое задание Кремль выдал пропагандистам перед встречей Трампа с Путиным

По информации ЦПД, пропаганда РФ готовит фейки об Украине перед встречей Трампа и Путина

11 августа 2025, 11:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина готовится к очередной волне активизации российской пропаганды, направленной на дестабилизацию внутренней и международной поддержки в контексте переговоров, военных обменов и важных государственных дат. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Какое задание Кремль выдал пропагандистам перед встречей Трампа с Путиным

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

В ЦПД прогнозируют, что перед и после запланированной встречи президента США Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина на Аляске, пропагандисты РФ активизируют кампании по дискредитации Украины как субъекта переговоров.

Если говорить о главных месседжах, то россияне будут делать акцент на якобы нежелании Киева достичь мира, блокировании процесса, выдвижении нереалистичных требований, а также подчеркивание зависимости Украины от России и США в решении ее судьбы.

Особенно будут настаивать на идее, что только Москва и Вашингтон имеют контроль над европейской безопасностью, а Европа якобы не способна действовать самостоятельно.

Аналитики подчеркивают, это часть попытки разрушить международную солидарность и посеять раскол между Киевом, Вашингтоном и Евросоюзом.

В сообщении также говорится, что на фоне подготовки к стратегическим учениям "Запад-2025" Россия и Беларусь готовят информационные вбросы о якобы наращивании сил у границ Украины, угрозу нового вторжения с севера. Несмотря на отсутствие реальных изменений на границе, такие месседжи должны создать атмосферу страха и неуверенности среди украинского населения.

Российские пропагандисты планируют активно дискредитировать украинскую государственность, национальные символы и право на независимость. Среди инструментов – псевдоисторические месседжи об "искусственности" Украины, "распаде единого народа" и "отсутствии настоящей государственной традиции". Также ожидается распространение слухов о "ракетных ударах" и терактах, чтобы посеять панику среди граждан.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой договор могут подписать Трамп и Путин: в чем угроза для Украины.




Источник: https://cpd.gov.ua/international-direction/yevropa/prognoz-czentru-shhodo-informaczijnyh-zagroz-na-drugu-polovynu-serpnya-2025-roku/
