Какое задание Кремль выдал пропагандистам перед встречей Трампа с Путиным

Украина готовится к очередной волне активизации российской пропаганды, направленной на дестабилизацию внутренней и международной поддержки в контексте переговоров, военных обменов и важных государственных дат. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

В ЦПД прогнозируют, что перед и после запланированной встречи президента США Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина на Аляске, пропагандисты РФ активизируют кампании по дискредитации Украины как субъекта переговоров.

Если говорить о главных месседжах, то россияне будут делать акцент на якобы нежелании Киева достичь мира, блокировании процесса, выдвижении нереалистичных требований, а также подчеркивание зависимости Украины от России и США в решении ее судьбы.

Особенно будут настаивать на идее, что только Москва и Вашингтон имеют контроль над европейской безопасностью, а Европа якобы не способна действовать самостоятельно.

Аналитики подчеркивают, это часть попытки разрушить международную солидарность и посеять раскол между Киевом, Вашингтоном и Евросоюзом.

В сообщении также говорится, что на фоне подготовки к стратегическим учениям "Запад-2025" Россия и Беларусь готовят информационные вбросы о якобы наращивании сил у границ Украины, угрозу нового вторжения с севера. Несмотря на отсутствие реальных изменений на границе, такие месседжи должны создать атмосферу страха и неуверенности среди украинского населения.

Российские пропагандисты планируют активно дискредитировать украинскую государственность, национальные символы и право на независимость. Среди инструментов – псевдоисторические месседжи об "искусственности" Украины, "распаде единого народа" и "отсутствии настоящей государственной традиции". Также ожидается распространение слухов о "ракетных ударах" и терактах, чтобы посеять панику среди граждан.

