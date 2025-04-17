Каспаров разгромил российских оппозиционеров, назвав их соучастниками военных преступлений Путина

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Клименко Елена
Гарри Каспаров жестко высказался в адрес российских оппозиционеров за границей, обвинив их в пассивности и самоустранении от темы войны России против Украины.
Гарри Каспаров. Фото: из открытых источников
В частности, он жестко осудил коллег по эмиграции, которые, по его словам, пытаются "остаться в белом" и не брать ответственности за действия своей страны.
Он подчеркнул, что с каждой ракетной атакой на Украину разрушается миф о "личной войне Путина".
Также он подверг критике попытки некоторых деятелей убеждать западную аудиторию в существовании сильного антивоенного движения в РФ. По словам Каспарова, большинство населения либо поддерживает агрессию, либо предпочитает молчать.
Каспаров призвал не умалчивать преступления режима и не украшать реальность.
Как уже писали "Комментарии", шахматный гроссмейстер Гарри Каспаров заявил, что президент США Дональд Трамп делает все для того, чтобы отдать Украину в руки российского диктатора Владимира Путина.
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