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Каспаров разгромил российских оппозиционеров, назвав их соучастниками военных преступлений Путина

Оппозиционер раскритиковал россиян в миграции из-за умолчания преступлений режима Путина

сегодня, 13:10
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Клименко Елена

Гарри Каспаров жестко высказался в адрес российских оппозиционеров за границей, обвинив их в пассивности и самоустранении от темы войны России против Украины.

Каспаров разгромил российских оппозиционеров, назвав их соучастниками военных преступлений Путина

Гарри Каспаров. Фото: из открытых источников

В частности, он жестко осудил коллег по эмиграции, которые, по его словам, пытаются "остаться в белом" и не брать ответственности за действия своей страны.

"Все мы в этой грязи. И это грязь — на каждом из нас. Хватит уже делать вид, что вы в стороне. Чем дольше вы притворяетесь непричастными — тем глубже ваше соучастие в преступлениях Путина", — эмоционально написал оппозиционер.

Он подчеркнул, что с каждой ракетной атакой на Украину разрушается миф о "личной войне Путина".

"Это не только война Путина. Это война России", — подчеркнул Каспаров.

Также он подверг критике попытки некоторых деятелей убеждать западную аудиторию в существовании сильного антивоенного движения в РФ. По словам Каспарова, большинство населения либо поддерживает агрессию, либо предпочитает молчать.

"Есть несколько достойных людей, которые молчат, кто находится за решеткой. Но героев вроде Скобова и Горинова — единицы. Подавляющее большинство просто не хочет ничего знать", — добавил он.

Каспаров призвал не умалчивать преступления режима и не украшать реальность.

"Путин — военный преступник. И каждый, кто работает на него или пытается смягчить эту правду, тоже несет ответственность", — подытожил он.

Как уже писали "Комментарии", шахматный гроссмейстер Гарри Каспаров заявил, что президент США Дональд Трамп делает все для того, чтобы отдать Украину в руки российского диктатора Владимира Путина.

 



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