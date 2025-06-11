Экономика России продолжает трещать – нежелание завершать войну против Украины скажется на россиянах.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что дефицит государственного бюджета РФ за год увеличился в пять раз. В Минфине РФ сообщили, что всего за пять месяцев этого года дефицит госбюджета составил 3,4 трлн. рублей, что составляет 1,5% ВВП страны. Как отмечают в Центре, прогнозируется, что "дыра" в госбюджете России по итогам года значительно превысит сумму, заложенную при подготовке бюджета.

Российский бюджет, как отмечают в ЦПД, "съедают" огромные расходы на войну против Украины, сокращение нефтегазовых доходов. Чтобы найти новые источники финансирования войны, Кремль увеличивает налоги, пошлины и акцизы. Также, по данным Центра противодействия дезинформации, в России потратили значительную часть средств фонда национального благосостояния России.

"По нежеланию Кремля завершать войну против Украины экономика РФ продолжает деградировать, а бюджет становится все более дефицитным, что будет сказываться на уровне жизни простых россиян", — объяснили аналитики Центра ситуацию в России.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России "идет ко дну" самая прибыльная отрасль. Из-за войны и санкции нефтегазовые гиганты РФ фиксируют рекордные убытки.

Отмечают, пока Кремль уверяет, что российская экономика устойчива, в санкции Европейского Союза якобы бесперспективны, нефтегазовые гиганты России сталкиваются с нарастающими проблемами. Между тем в I квартале 2025 года одна из крупнейших нефтегазовых компаний РФ "Сургутнефтегаз" зафиксировала рекордный убыток в 439,7 млрд рублей (примерно 5,5 млрд долл.).



