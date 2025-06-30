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Катастрофы не избежать: россиянам приказали готовиться к крайне тяжелым временам

В бизнес-секторе наблюдается увеличение взаимных задолженностей между предприятиями: в промышленности за полгода рост превысил 40%

30 июня 2025, 22:10
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Клименко Елена

Председатель правления "Сбербанка" Герман Греф сделал тревожный прогноз по поводу экономического будущего России. По его словам, страна вступает в сложный период, сопровождаемый многочисленными вызовами и испытаниями для бизнеса и финансовой системы. Причинами таких сложностей называются значительные военные расходы, продолжающие давить на бюджет, высокая инфляция и сохранение повышенных процентных ставок. Греф отметил, что подобные трудности будут ощутимы не только в 2025 году, но и продлятся по меньшей мере до 2026 года, ухудшая финансовый климат в стране. Об этом сообщает The Moscow Times.

Катастрофы не избежать: россиянам приказали готовиться к крайне тяжелым временам

Фото: из открытых источников

По словам руководителя "Сбербанка", качество кредитного портфеля финансовых учреждений ухудшается — все больше клиентов как физических, так и юридических лиц обращаются с просьбами о реструктуризации долгов. Это сигнализирует о растущих проблемах с платежеспособностью и ухудшении общей экономической ситуации.

Отрицательные тенденции подтверждают и источники Bloomberg среди топ-менеджеров российских банков. Они предупреждают о возможности банковского кризиса, который может развернуться уже в следующем году. Сейчас на рынке накапливаются неплатежи, еще не отраженные в официальной статистике, что создает значительный риск для стабильности финансовой системы. По оценкам агентства, объем проблемных кредитов может достичь 3,7 триллиона рублей – это примерно 20% от всего капитала банковской системы России.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин издевается над самим понятием "мира", когда употребляет это слово. Настоящий мир возможен только тогда, когда будет остановлена агрессия — для этого необходимо укреплять обороноспособность Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.



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