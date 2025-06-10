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Катастрофы в РФ стали обыденными: Кремль заставляет россиян привыкать к новой реальности

ВРФ участились аварии, уничтожающие экологию

сегодня, 19:33
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Кречмаровская Наталия

Кремль приводит к полному упадку свои земли, пытаясь захватить кусок чужой территории. Обычным явлением для россиян уже становятся аварии российских судов, перевозящих топливо, со значительными негативными последствиями для экологии.

Катастрофы в РФ стали обыденными: Кремль заставляет россиян привыкать к новой реальности

Россия. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации рассказали, к чему приходится привыкать россиянам. Недавно очередная подобная авария произошла на реке Енисей в Красноярском крае РФ. Авария привела к разливу 30 тонн топлива и загрязнению 30 км русла реки. Власти отреагировали на аварию — на территории ввели режим чрезвычайной ситуации.

Подобные аварии для России, как отмечают в Центре противодействия дезинформации, в последнее время стали вполне типичными. В ЦПД напомнили, что самая масштабная катастрофа была зафиксирована на побережье оккупированного Крыма в декабре прошлого года. Ее последствия для экологии российские власти не могут ликвидировать до сих пор. Пострадали как территории оккупированного Крыма, так и туристические города России.

"Причина многочисленных аварий — заметная деградация технологической и безопасной составляющих судоходства в условиях продолжения войны против Украины и санкций. Пытаясь захватить чужую землю, Кремль уничтожает собственную", — пишут аналитики Центра противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия терпит все большие убытки из-за продолжения войны против Украины. Очередная проблема, с которой столкнулись российские власти – обвал в стране ипотечного кредитования и строительной отрасли.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что второй по величине банк России "ВТБ" выдает все меньше кредитов на приобретение жилья. Так, в мае это финансовое учреждение оформило ипотечных кредитов в четыре раза меньше, чем в мае прошлого года.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14534
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