"Каждый десятый погибает, а каждый пятый становится инвалидом": Россию охватила опасная болезнь

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Slava Kot
Россию охватила опасная вспышка менингита, где с начала 2025 года было зафиксировано 1266 случаев заболевания. Это вдвое больше, чем за 2024 год. Самая острая ситуация наблюдается в Москве, где сосредоточено более 50% всех выявленных случаев больных менингитом.
В России вспышка менингита. Фото из открытых источников
Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов во время совещания в Госдуме РФ рассказал о вспышке менингита в России. По его словам, речь идет о тяжелых формах менингококковой инфекции типов А, В и С, которые поражают не только мозговые оболочки, но и сердце, печень, легкие и суставы.
Чуланов заявил, что летальность от менингита среди взрослых в России достигла 16%, а среди людей старше 60 лет превышает 30%.
Российские специалисты называют основной причиной вспышки низкий охват прививками. В России вакцинация против менингита не входит в национальный календарь, а значит, не финансируется государством.
В 2024 году от менингита в России скончались 15% больных, а годом ранее – 19%.
Менингит – воспаление защитных оболочек, покрывающих головной и спинной мозг. Воспаление может быть вызвано различными возбудителями, проникающими в спинномозговую жидкость, в частности вирусы, бактерии, грибки, паразиты и другие факторы. Симптомы менингита предполагают сильную головную боль, высокую температуру, судороги, сыпь, тошноту и другие.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что врач Комаровский предупредил о "летних" вирусах, вызывающих менингит.
Также "Комментарии" писали о ежедневной привычке, которая может вызвать менингит.