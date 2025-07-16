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"Каждый десятый погибает, а каждый пятый становится инвалидом": Россию охватила опасная болезнь

В России зафиксирована вспышка менингита. Более 1200 больных, из которых каждый десятый умирает.

16 июля 2025, 14:35
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Slava Kot

Россию охватила опасная вспышка менингита, где с начала 2025 года было зафиксировано 1266 случаев заболевания. Это вдвое больше, чем за 2024 год. Самая острая ситуация наблюдается в Москве, где сосредоточено более 50% всех выявленных случаев больных менингитом.

"Каждый десятый погибает, а каждый пятый становится инвалидом": Россию охватила опасная болезнь

В России вспышка менингита. Фото из открытых источников

Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов во время совещания в Госдуме РФ рассказал о вспышке менингита в России. По его словам, речь идет о тяжелых формах менингококковой инфекции типов А, В и С, которые поражают не только мозговые оболочки, но и сердце, печень, легкие и суставы.

Чуланов заявил, что летальность от менингита среди взрослых в России достигла 16%, а среди людей старше 60 лет превышает 30%.

"Каждый десятый больной погибает, а каждый выживший пятый становится инвалидом", — рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Российские специалисты называют основной причиной вспышки низкий охват прививками. В России вакцинация против менингита не входит в национальный календарь, а значит, не финансируется государством.

"Менингококковая инфекция имеет самую высокую летальность среди всех вакциноуправляемых заболеваний — она несравнима даже с гриппом или ковидом", — рассказал президент Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин.

В 2024 году от менингита в России скончались 15% больных, а годом ранее – 19%.

Менингит – воспаление защитных оболочек, покрывающих головной и спинной мозг. Воспаление может быть вызвано различными возбудителями, проникающими в спинномозговую жидкость, в частности вирусы, бактерии, грибки, паразиты и другие факторы. Симптомы менингита предполагают сильную головную боль, высокую температуру, судороги, сыпь, тошноту и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что врач Комаровский предупредил о "летних" вирусах, вызывающих менингит.

Также "Комментарии" писали о ежедневной привычке, которая может вызвать менингит.



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Источник: https://www.moscowtimes.ru/2025/07/16/kazhdii-desyatii-pogibaet-kazhdii-pyatii-ostaetsya-invalidom-rossiyu-ohvatila-vspishka-meningita-a168921
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