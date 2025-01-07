Келлог мог остаться в США из-за Путина: о чем речь

Спецпредставитель Дональда Трампа по российско-украинской войне Кит Келлог планировал посетить Украину в начале января. Однако, как сообщили западные СМИ 7 января, его визит был перенесен на время после инаугурации. Как сообщил в эфире 24 канала директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, такое решение могло быть принято по формальным причинам, в том числе связанным с законодательством США.

Кит Келлог

По его словам, дело в том, что Дональд Трамп еще не вступил в должность президента, именно поэтому возникает вопрос, от чьего имени Келлог должен вести переговоры. Как говорит эксперт, для Кремля такая ситуация могла выглядеть неуверенной. Российский президент, например, мог заявить об отсутствии у Келлога соответствующих полномочий и отказаться от разговора, подчеркнул Дубовик.

Кроме того, по его словам, в США действует "закон Логана", принятый еще в 1799 году. Он запрещает лицам, не находящимся у власти, заниматься внешней политикой. До 20 января, когда истечет срок президентства Джо Байдена, именно он отвечает за внешнеполитические решения страны.

"Поэтому проводить большие внешнеполитические инициативы другим людям, даже если они выступают от имени избранного президента, – запрещено. Хотя мы видели немало примеров нарушения этого закона", – отметил Дубовик.

К примеру, в 2016 году, когда Дональд Трамп впервые был избран президентом, его советник по национальной безопасности Майкл Флинн контактировал с российским послом Сергеем Кисляком. Эти действия стали причиной громкого скандала, расследования ФБР и последующего отстранения Флинна от должности.

Эксперт напомнил, что Флинна тогда жестко критиковали за нарушение закона Логана. Возможно, учитывая этот прецедент, Трампу посоветовали дождаться инаугурации. После этого Келлог сможет совершить свой визит и вести переговоры от имени действующего президента, добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Келлог отменил поездку в Украину.



