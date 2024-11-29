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Киев отдадут Британии, а восток Германии: в СВР ошарашили новым «разделением» Украины

В СВР России выдали очередной бред относительно разделения Украины между странами Европы

сегодня, 11:13
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Ткачик Олеся

Запад для решения своих задач в Украине может пойти на ее фактическую оккупацию, об этом сказано в заявлении Службы внешней разведки (СВР) России. Там сказано, что для этих целей союзники Киева якобы готовятся направить в страну миротворческий контингент численностью 100 тысяч военных.

Киев отдадут Британии, а восток Германии: в СВР ошарашили новым «разделением» Украины

Украина

В СВР заявили, что территорию Украины якобы планируют поделить между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией.

"Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране "миротворческого контингента". Определены территории, которые предполагается распределить между оккупантами: Черноморское побережье — Румыния; западные области Украины — Польша; центр и восток страны — Германия; северные области, в том числе столичный регион, — Великобритания", — сказано в заявлении Службы внешней разведки РФ.

"Всего планируется ввести на Украину 100 тыс. так называемых миротворцев", — добавили в пресс-бюро СВР.

Помимо этого, Служба внешней разведки сообщила, что по поступающей информации, германские военные уже обратились к опыту установления немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны оккупационного режима в Украине.

"При этом в Бундесвере пришли к выводу, что осуществление полицейских функций будет невозможно без зондеркоманд из украинских националистов. Им придумают новое название, но, по сути, это будут те же бандеровские каратели, — указали там. — Нужен ли России такой вариант мирного урегулирования — ответ очевиден".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ сама продвигает карту с разделением Украины.




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Источник: https://tass.ru/politika/22530875
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