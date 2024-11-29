Киев отдадут Британии, а восток Германии: в СВР ошарашили новым «разделением» Украины

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Ткачик Олеся
Запад для решения своих задач в Украине может пойти на ее фактическую оккупацию, об этом сказано в заявлении Службы внешней разведки (СВР) России. Там сказано, что для этих целей союзники Киева якобы готовятся направить в страну миротворческий контингент численностью 100 тысяч военных.
Украина
В СВР заявили, что территорию Украины якобы планируют поделить между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией.
"Всего планируется ввести на Украину 100 тыс. так называемых миротворцев", — добавили в пресс-бюро СВР.
Помимо этого, Служба внешней разведки сообщила, что по поступающей информации, германские военные уже обратились к опыту установления немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны оккупационного режима в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ сама продвигает карту с разделением Украины.
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