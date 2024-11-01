Ким Чен Ын издал приказ относительно России в начале ее вторжения в Украину: детали

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину приказал поддерживать Путина и помогать России в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Ким Чен Ын. Фото: REUTERS/KCNA

Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказала о поддержке Ким Чен Ына, которую он выразил российскому диктатору Владимиру Путину и его народу.

"Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российском народу в их священной войне", — сказала Цой Сон Хи.

Глава МИД КНДР назвала "мудрым" руководство Путина и заявила, что российская армия "непременно добьется великой победы" на войне в Украине. По ее словам, Северная Корея будет "твердо стоять" рядом с Россией до "победного дня".

Сергей Лавров в свою очередь отметил, что отношения КНДР и России находятся на беспрецедентно высоком уровне. По его словам, обе страны установили тесные контакты между военными и спецслужбами России и Северной Кореи, что позволяет решать "значимые и важные задачи в сфере безопасности".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на сообщения из Южной Кореи, где считают, что за войска КНДР на войне в Украине Россия может передать Ким Чен Ыну ядерные технологии и технологии для баллистических ракет, а также спутников.

Также "Комментарии" писали об обращении Украины к северокорейским солдатам.