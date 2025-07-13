Ким Чен Ын сделал важное заявление об участии Северной Кореи в войне в Украине

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о "безоговорочной поддержке" Северной Кореи действий России в войне против Украины. Ким Чен Ын подтвердил готовность и дальше активно сотрудничать с Москвой, в частности, по войне в Украине.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Ким Чен Ын во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в прибрежном городе Вонсан сделал несколько заявлений о сотрудничестве России и КНДР.

"Ким Чен Ын подтвердил готовность КНДР безоговорочно поддерживать и поощрять все предпринимаемые российским руководством меры по устранению первопричин украинского кризиса", — пишет CNN ссылаясь на сообщения государственного агентства КНДР.

По информации украинской военной разведки, Северная Корея планирует отправить до 30 тысяч солдат для поддержки наступления Москвы. Снабжение может начаться уже в июле или августе этого года. Кремль официально не подтвердил эти планы, однако Лавров не возразил, что войска КНДР могут участвовать в войне против Украины на украинских территориях, ведь раньше их преимущественно использовали в Курской области.

"У нас не было каких-либо причин отказываться от искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет формы, в которых реализует наш договор о стратегическом партнерстве", — сказал Лавров.

Северная Корея становится главным поставщиком оружия для Кремля. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, КНДР уже обеспечивает до 40% боеприпасов, которые используют Россия на фронте. Это касается как артиллерийских снарядов, так и баллистических ракет. На спутниковых снимках, опубликованных CNN, видны активные перевозки грузов между КНДР и РФ, в том числе грузовые самолеты и суда регулярно курсируют между странами.

Аналитики предупреждают, что сближение Москвы и Пхеньяна представляет угрозу не только Украине, но и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Эта поездка может еще больше укрепить альянс, способный изменить не только ход войны, но и динамику безопасности в Азии", — пишет CNN о визите Лаврова в КНДР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ким Чен Ын строит для Путина крупнейший военный завод в КНДР.

Также "Комментарии" писали о том, когда Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию для войны в Украине.