В Курске состоялся митинг переселенцев из приграничных районов, пострадавших в результате боевых действий.

Россияне вышли на митинг (фото из открытых источников)

Жители заявляют, что уже полгода вынуждены проживать во временных убежищах или арендовать жилье.

Участники митинга, состоявшегося 20 января, выразили недовольство тем, что обещания президента России Владимира Путина о стабильности и победе в регионе не выполнены.

На одной из площадей города беженцы записали видеообращение к губернатору Курской области.

Основными требованиями переселенцев остаются предоставление постоянного жилья и компенсация за утраченное имущество. Однако, как они отмечают, никаких конкретных шагов в этом направлении власти до сих пор не сделали.

Хотя Владимир Путин уверяет, что бюджет страны обеспечен денежными средствами, губернатор Курской области заявляет обратное — денег нет.

"Мы чувствуем себя брошенными", — говорят участники митинга, которые пережили последствия боевых действий, потеряли дома и имущество, но так и не получили реальной поддержки от государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США рассказали, до какого времени ВСУ уничтожат все военные КНДР в Курской области , участвующие в боевых действиях в Курской области . весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен к середине апреля 2025 года.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны. Американские эксперты отмечают, что северокорейские войска подвергаются примерно 92 выбывшим в день с момента привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года. был убит или ранен. разведывательной службы Южной Кореи, по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения.



