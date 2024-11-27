"Кирдык" не доллару, а рублю: стало известно, почему так стремительно упала валюта РФ

Эффект от последних экономических шагов Кремля, в частности, введение санкций на валютные операции и "ядерных" заявлений уже ощутил российский рубль. Курс доллара и евро в России достиг рекордно низких значений, а глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сталкивается с необходимостью принять сложные решения, отметил в эфире Freedom экономист Владислав Жуковский.

Падение рубля

По его словам, нынешний курс доллара в РФ является самым плохим с марта 2022 года. На 27 ноября официальный курс Центробанка установлен на уровне 103,79 рубля за доллар, а евро – 108,87 рубля. Китайский юань торгуется на уровне 14,20 рублей.

“На российском финансовом рынке уже есть мрачная шутка о том, что ВС РФ нанесли удар или Боярышником, или Орешником по российскому рублю и по финансовой системе. Потому что обвал, который мы сейчас наблюдаем, это действительно резчайшее ускорение и усиление кризиса", — подчеркнул экономист.

Основными причинами падения рубля Жуковский назвал риски, связанные с "ядерными угрозами" Кремля, а также расходы РФ на военный комплекс. Около 40% бюджета направляется на финансирование армии и силовых структур, что оказывает давление на экономику.

Как подчеркнул эксперт, экономика РФ находится в условиях накопительного кризиса, и неизбежно дальнейшее обесценивание рубля. В отсутствии мер по восстановлению продаж экспортной валютной выручки рубль может упасть до уровня 110-115 за доллар.

Экономист также подчеркнул, что после начала войны российский валютный рынок был фактически уничтожен. Гражданам запрещено свободно покупать валюту, а биржевые сделки в долларах, евро и фунтах стерлингов приостановлены.

"Реальный курс, я думаю, если его полностью отпустить, это будет около 130–140 рублей за 1 доллар. Это если бы люди могли уйти и снять свои валютные вклады и накопления. Но они не могут это сделать”, — сказал Жуковский.

По мнению экономиста, даже в условиях стремительного падения рубля Центробанк не отважится на экстренные меры. По его словам, Владимир Путин и его окружение не хотят признавать кризис, поскольку это противоречит их риторике.

"Путин давно рассказывают сказки о том, что доллар "скукоживается", что Америка "банкрот", что доллару "кирдик", а Европа "замерзнет". И будет не очень красиво, что и так рубль упал к доллару на 25% за буквально три месяца. И еще такие экстренные меры, которые будут восприниматься как тушение пожара бензином. Я думаю, Набиуллина не рискнет, ведь никто не хочет стать "иноагентом" или попасть на скамью подсудимых", — сказал Жуковский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Центробанк России планирует новые повышения ключевой ставки, чтобы сдержать инфляцию, бьющую многолетние рекорды.



